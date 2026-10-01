Reducen pobreza y deuda en Tamaulipas tras 4 años de gobierno

La atención especializada a más de 538 mil personas sin seguridad social se canalizará a través del Hospital General de Ciudad Madero.

Más de 242 mil personas salieron de la pobreza en Tamaulipas durante los últimos cuatro años, mientras que la pobreza extrema disminuyó del 2.9 al 1.5 por ciento, de acuerdo con el balance de gobierno presentado en Ciudad Victoria.

En este periodo, la entidad logró desendeudarse en más de mil millones de pesos sin contratar nuevos créditos. La deuda per cápita se situó en 4 mil 495 pesos mexicanos, lo que permitió redirigir recursos hacia la infraestructura pública.

En el rubro económico, el estado registró un crecimiento de 5.2 por ciento en el primer trimestre de 2026. Además, se han asignado más de 24 mil millones de pesos a obras locales y se captó una cartera de inversión privada cercana a los 413 mil millones de pesos mexicanos.

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En materia de seguridad, el fortalecimiento de la Guardia Estatal e inteligencia mantuvo a la entidad entre las zonas con menor incidencia delictiva del país. “La paz se construye todos los días y se cuida entre todas y todos; la paz no es la meta, es el camino”, señaló el mandatario estatal.

Por el lado del sector salud, la inversión superó los 4 mil 300 millones de pesos. Entre los proyectos principales destaca el Hospital General de Ciudad Madero, diseñado para brindar atención a más de 538 mil personas sin seguridad social.

El gobierno tamaulipeco destacó la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar proyectos como el Corredor del Golfo, la tecnificación de distritos de riego y la ampliación de cruces fronterizos.

El informe con las metas alcanzadas en materia de desendeudamiento y bienestar social fue presentado por el gobernador Américo Villarreal Anaya. ı Foto: Especial.

Para los próximos años, la agenda estatal contempla la Segunda Línea del Acueducto de Ciudad Victoria, el desarrollo industrial de Altamira, el Puerto del Norte y la recuperación ambiental de la Laguna La Escondida en Reynosa.

El balance se presentó en el Teatro Amalia González Caballero de la capital del estado, donde se convocó al gabinete y a representantes de la sociedad civil a cuatro años del inicio de la administración en octubre de 2022.

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JVR