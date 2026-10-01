Aguascalientes refuerza seguridad con nuevos vehículos y armas

La entrega de equipamiento táctico, armamento e insumos operativos fue encabezada por la gobernadora Tere Jiménez.

El Gobierno de Aguascalientes fortalece el equipamiento de sus corporaciones policiales mediante la entrega de dos vehículos tácticos blindados, 142 armas de fuego y más de 927 mil municiones destinadas a labores operativas en todo el territorio estatal.

Los nuevos insumos abarcan pistolas calibre 9 milímetros y fusiles 7.62, así como cartuchos de diversos calibres. La distribución beneficia directamente a la Policía Estatal y a las secretarías de seguridad de los 11 municipios de la entidad.

Entre las demarcaciones favorecidas se encuentran la capital, Jesús María, Calvillo, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo, además de Asientos, Cosío, El Llano, San José de Gracia y Tepezalá.

En cuanto al parque vehicular, se incorporaron dos unidades blindadas Ford F-250 Black Mamba modelo 2026. Estos automotores cuentan con especificaciones técnicas diseñadas para facilitar intervenciones de alto impacto y patrullajes en zonas complejas.

Durante el acto de entrega, la gobernadora Tere Jiménez destacó que el resguardo de la ciudadanía se mantiene como el eje prioritario de su gestión. La mandataria aseguró que la inversión constante garantiza que las fuerzas del orden dispongan de herramientas idóneas.

“Tenemos muy claro que debemos respaldar a quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía. Por eso seguiremos invirtiendo y fortaleciendo a nuestras corporaciones con las herramientas que necesitan”, afirmó Jiménez.

La dotación beneficiará de forma directa a la Policía Estatal y a las corporaciones de los 11 municipios de Aguascalientes. ı Foto: Especial.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del estado, Antonio Martínez Romo, subrayó que estas acciones responden a una estrategia de coordinación operativa. Asimismo, resaltó que la Policía Estatal registra un 73.7 por ciento de confianza ciudadana, cifra superior al promedio nacional.

En representación de los efectivos operativos, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales señalaron que contar con armamento y unidades renovadas fortalece la labor diaria en las calles y renueva su compromiso de actuar con profesionalismo.

Esta dotación forma parte del Plan Estratégico de Seguridad y Justicia implementado en la entidad. Al evento asistieron mandos de la Zona Militar, representantes de la Guardia Nacional, alcaldes metropolitanos y miembros de la Mesa Ciudadana de Seguridad.

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JVR