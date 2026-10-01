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Bienestar y Plenitud: Calendario de pagos octubre 2026

En Tabasco Bienestar y Plenitud brinda apoyo económico; estas son las fechas de pago de octubre

Bienestar y Plenitud Tabasco
Bienestar y Plenitud Tabasco Foto: Especial La Razón
Por:
Yosselin Pérez

El programa Bienestar y Plenitud está dirigido a los adultos mayores de 63 y 64 años de edad que residen en el estado de Tabasco y cumplen con los requisitos necesarios para incorporarse.

Con la finalidad de impactar en la autonomía económica de los adultos mayores, este 2026, el programa Bienestar y Plenitud brinda un apoyo económico de 3 mil pesos mensuales que se depositan de manera bimestral.

Adicional al apoyo económico otorgado para cubrir los gastos necesarios en su día a día, brinda servicios de acompañamiento social y de salud preventiva a quienes se encuentran inscritos.

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Bienestar y Plenitud Tabasco
Bienestar y Plenitud Tabasco ı Foto: Redes Sociales

Calendario de pagos Bienestar y Plenitud

En octubre del 2026, el pago de Bienestar y Plenitud cuenta con tres días programados, por lo que los beneficiarios pueden retirar su apoyo en las siguientes fechas o después:

  • Miércoles 14 de octubre
  • Jueves 15 de octubre
  • Viernes 16 de octubre

Los requisitos para formar parte de este programa son los siguientes:

  • Ser hombre
  • Tener entre 63 y 64 años cumplidos
  • Residir en Tabasco

En cuanto a los documentos para Bienestar y Plenitud, se requiere lo siguiente en copia:

  • Acta de nacimiento: Para corroborar su nacionalidad, genero, edad, entre otros datos
  • Clave Única de Registro de Población (CURP): Para validar su identidad
  • Comprobante de Domicilio: Para comprobar que residen en el estado de tabasco, asimismo, se puede comprobar con la constancia de residencia en original
  • Identificación oficial, INE o pasaporte vigente: Para acreditar su identidad
Bienestar y Plenitud Tabasco
Bienestar y Plenitud Tabasco ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con el gobierno de Tabasco, para poder incorporarse de manera presencial a Bienestar y Plenitud se requiere seguir los siguientes pasos:

  • Presentarse en las oficinas del pueblo con la documentación e información solicitada ubicadas en las localices de cada municipio
  • Validar la documentación solicitada
  • En caso de que la documentación esta correcta y cumpla con los requisitos, se debe llenar y firmar la Cédula de Incorporación
  • Posteriormente se enviará la documentación entregada a la Subsecretaría de bienestar e inclusión, con la finalidad de que se realice una segunda revisión
  • Si el proceso de validación confirma que se cumple con todos los requisitos solicitados, se procederá a la incorporación al padrón de beneficiarios, para la posterior expedición de la tarjeta
  • Una vez incorporado al padrón de beneficiarios, se informa al beneficiario y se indicará la fecha y hora de la entrega de tarjeta
Fechas de pago Programas para el Bienestar Tabasco
Fechas de pago Programas para el Bienestar Tabasco ı Foto: Redes Sociales

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