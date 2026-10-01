Bienestar y Plenitud: Calendario de pagos octubre 2026

El programa Bienestar y Plenitud está dirigido a los adultos mayores de 63 y 64 años de edad que residen en el estado de Tabasco y cumplen con los requisitos necesarios para incorporarse.

Con la finalidad de impactar en la autonomía económica de los adultos mayores, este 2026, el programa Bienestar y Plenitud brinda un apoyo económico de 3 mil pesos mensuales que se depositan de manera bimestral.

Adicional al apoyo económico otorgado para cubrir los gastos necesarios en su día a día, brinda servicios de acompañamiento social y de salud preventiva a quienes se encuentran inscritos.

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Bienestar y Plenitud Tabasco ı Foto: Redes Sociales

Calendario de pagos Bienestar y Plenitud

En octubre del 2026, el pago de Bienestar y Plenitud cuenta con tres días programados, por lo que los beneficiarios pueden retirar su apoyo en las siguientes fechas o después:

Miércoles 14 de octubre

Jueves 15 de octubre

Viernes 16 de octubre

Los próximos pagos de Bienestar y Plenitud están programados para los días 14, 15 y 16 de octubre de 2026. Una vez depositado el apoyo, el recurso puede retirarse o utilizarse posteriormente; no es necesario disponer de él el mismo día. pic.twitter.com/g4FXZqBxfh — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) October 1, 2026

Los requisitos para formar parte de este programa son los siguientes:

Ser hombre

Tener entre 63 y 64 años cumplidos

Residir en Tabasco

En cuanto a los documentos para Bienestar y Plenitud, se requiere lo siguiente en copia:

Acta de nacimiento: Para corroborar su nacionalidad, genero, edad, entre otros datos

Clave Única de Registro de Población (CURP): Para validar su identidad

Comprobante de Domicilio: Para comprobar que residen en el estado de tabasco, asimismo, se puede comprobar con la constancia de residencia en original

Identificación oficial, INE o pasaporte vigente: Para acreditar su identidad

Bienestar y Plenitud Tabasco ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con el gobierno de Tabasco, para poder incorporarse de manera presencial a Bienestar y Plenitud se requiere seguir los siguientes pasos:

Presentarse en las oficinas del pueblo con la documentación e información solicitada ubicadas en las localices de cada municipio

Validar la documentación solicitada

En caso de que la documentación esta correcta y cumpla con los requisitos, se debe llenar y firmar la Cédula de Incorporación

Posteriormente se enviará la documentación entregada a la Subsecretaría de bienestar e inclusión, con la finalidad de que se realice una segunda revisión

Si el proceso de validación confirma que se cumple con todos los requisitos solicitados, se procederá a la incorporación al padrón de beneficiarios, para la posterior expedición de la tarjeta

Una vez incorporado al padrón de beneficiarios, se informa al beneficiario y se indicará la fecha y hora de la entrega de tarjeta

Fechas de pago Programas para el Bienestar Tabasco ı Foto: Redes Sociales

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