Bienestar y Plenitud: Calendario de pagos octubre 2026

El programa Bienestar y Plenitud está dirigido a los adultos mayores de 63 y 64 años de edad que residen en el estado de Tabasco y cumplen con los requisitos necesarios para incorporarse.
Con la finalidad de impactar en la autonomía económica de los adultos mayores, este 2026, el programa Bienestar y Plenitud brinda un apoyo económico de 3 mil pesos mensuales que se depositan de manera bimestral.
Adicional al apoyo económico otorgado para cubrir los gastos necesarios en su día a día, brinda servicios de acompañamiento social y de salud preventiva a quienes se encuentran inscritos.
Torres Piña reconoce respaldo de Sheinbaum al sector aguacatero tras firma para fortalecer el sistema producto
Calendario de pagos Bienestar y Plenitud
En octubre del 2026, el pago de Bienestar y Plenitud cuenta con tres días programados, por lo que los beneficiarios pueden retirar su apoyo en las siguientes fechas o después:
- Miércoles 14 de octubre
- Jueves 15 de octubre
- Viernes 16 de octubre
Los requisitos para formar parte de este programa son los siguientes:
- Ser hombre
- Tener entre 63 y 64 años cumplidos
- Residir en Tabasco
En cuanto a los documentos para Bienestar y Plenitud, se requiere lo siguiente en copia:
- Acta de nacimiento: Para corroborar su nacionalidad, genero, edad, entre otros datos
- Clave Única de Registro de Población (CURP): Para validar su identidad
- Comprobante de Domicilio: Para comprobar que residen en el estado de tabasco, asimismo, se puede comprobar con la constancia de residencia en original
- Identificación oficial, INE o pasaporte vigente: Para acreditar su identidad
De acuerdo con el gobierno de Tabasco, para poder incorporarse de manera presencial a Bienestar y Plenitud se requiere seguir los siguientes pasos:
- Presentarse en las oficinas del pueblo con la documentación e información solicitada ubicadas en las localices de cada municipio
- Validar la documentación solicitada
- En caso de que la documentación esta correcta y cumpla con los requisitos, se debe llenar y firmar la Cédula de Incorporación
- Posteriormente se enviará la documentación entregada a la Subsecretaría de bienestar e inclusión, con la finalidad de que se realice una segunda revisión
- Si el proceso de validación confirma que se cumple con todos los requisitos solicitados, se procederá a la incorporación al padrón de beneficiarios, para la posterior expedición de la tarjeta
- Una vez incorporado al padrón de beneficiarios, se informa al beneficiario y se indicará la fecha y hora de la entrega de tarjeta
También te puede interesar:
- Renuncia secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tabasco tras polémica por video a favor de Morena
- En Tabasco, Zacatecas, Veracruz y Colima, más miedo por crimen
- Playas desde Tabasco hasta Campeche están limpias tras fuga en Ek-Balam, reporta Pemex
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.