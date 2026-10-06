Medición ubica a Américo Villarreal en top ten de gobernadores con mejor desempeño

Américo Villarreal Anaya durante el balance de sus cuatro años de administración en Tamaulipas.

La más reciente medición de Campaigns & Elections México ubica al gobernador Américo Villarreal Anaya en la séptima posición nacional de su Ranking de Gobernadores correspondiente a octubre de 2026.

El ejercicio elaborado por CE Research mide la percepción ciudadana sobre el desempeño de los mandatarios estatales y, en su edición número 79, incorpora al gobernador de Tamaulipas dentro de los diez mandatarios destacados por la publicación.

Acciones en bienestar y desarrollo regional sostienen la percepción favorable del gobierno estatal. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

La medición llega en un momento particular para el gobierno tamaulipeco: Villarreal Anaya acaba de cumplir cuatro años al frente de la administración estatal y comienza la segunda parte de su sexenio con la consolidación de proyectos estratégicos como uno de sus principales desafíos.

Durante “Cuatro años transformando Tamaulipas”, el gobernador presentó un balance de su gestión y estableció como prioridades mantener el avance en seguridad, bienestar, salud, infraestructura, inversión y desarrollo regional.

La estrategia gubernamental ha tenido entre sus componentes la recuperación y fortalecimiento de las instituciones públicas, así como una política de cercanía con la población sustentada en los principios del humanismo mexicano.

El mandatario estatal consolida proyectos estratégicos de seguridad e infraestructura al iniciar la segunda mitad de su sexenio. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

En materia de seguridad, Villarreal Anaya ha insistido en privilegiar la coordinación, inteligencia y fortalecimiento institucional frente a los desafíos que enfrenta Tamaulipas, sintetizando esa estrategia en la expresión “la paz es el camino”.

La coordinación con el Gobierno de México constituye otro de los componentes de esta etapa, particularmente para desarrollar infraestructura estratégica, proyectos hidráulicos, servicios de salud y nuevas conexiones logísticas.

El gobernador de Tamaulipas se posiciona en el lugar siete del Ranking de Gobernadores de CE Research. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

El trabajo territorial también ha ocupado un espacio relevante. Antes de presentar su balance de cuatro años, Villarreal Anaya realizó un recorrido por los 43 municipios del estado para conocer directamente necesidades y avances.

El ranking de CE Research debe leerse como un indicador de percepción correspondiente al periodo de levantamiento y no como una evaluación oficial de la gestión pública.

En ese marco, la posición registrada por Villarreal Anaya aporta un referente externo sobre la percepción ciudadana del gobierno de Tamaulipas cuando comienza su quinto año de administración.

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