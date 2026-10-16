Alistan refuerzo policial en Morelos por violencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gabinete de Seguridad trabaja junto al Gobierno de Morelos para incrementar la capacidad policial para fortalecer el combate a la violencia.

Si bien el Gobierno federal apoya a la entidad con el despliegue de la Guardia Nacional, remarcó que se requiere reforzar la presencia de policías, de los cuales se estima que apenas hay alrededor de mil para atender a todo el estado.

El asunto fue abordado directamente con la gobernadora, Margarita González, con motivo de su asistencia a la reunión de Seguridad que la Presidenta encabeza cada mañana en Palacio Nacional, y que en se dio luego del operativo del 12 de octubre, cuando autoridades estatales dejaron en libertad al recién detenido David ‘N’, El Güero Gym, jefe del grupo Pueblos Unidos, luego de que integrantes de ese grupo retuvieron a tres agentes ministeriales, lo que desató además una serie de narcobloqueos y cierre de escuelas.

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El Dato: La jefa del Ejecuttivo pidió a la gobernadora que dentro de un mes le presente el plan de acción y la estimación de recursos que se requerirán para echar a andar el programa.

“Morelos tiene —hoy me lo decía la gobernadora— alrededor de mil policías estatales, tiene 36 municipios, si mal no recuerdo, imagínense, pues cuántos policías por municipio. Entonces, lo que hoy les planteé en el Gabinete es que trabajemos con la gobernadora para ver a dónde queremos llegar con la Policía estatal, obviamente lo que nos corresponde a nosotros: la Guardia Nacional (GN), el apoyo de las fuerzas federales. Pero tiene que haber un mejoramiento de la policía estatal y las policías municipales también”, enfatizó.

Para ello, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, se encargará de trazar un plan para la policía morelense y reforzar la presencia de la GN.

La mandataria dijo que pese a que los problemas impactan a más municipios, aparte de Cuautla, cuyo alcalde fue detenido recientemente, se ha observado una reducción en delitos en la entidad, como el homicidio, lo cual atribuyó en parte al cambio de secretario de Seguridad.

“Sin embargo, no es el único municipio que vive problemas de inseguridad. Han disminuido los homicidios en Morelos. Y tienen un —desde mi punto de vista— un buen secretario de Seguridad, que ha estado haciendo muchísimo trabajo. Lo cambiaron hace algunos meses y a partir de que él llegó comenzaron a disminuir los delitos”, aseguró.

Sheinbaum Pardo recordó que al identificarse problemas en la seguridad de Cuautla, donde se hallaron altos índices en delitos como la extorsión y el robo, se implementó un plan específico de atención, a partir de esquemas de denuncia que ya llevaron a varias capturas de delincuentes. Con los resultados alcanzados, la idea es replicar este plan en otros municipios del país.

Al respecto, el vocero de los diputados federales del PAN, Federico Döring, acusó a los gobiernos de Morena de agravar la crisis de inseguridad en Morelos y advirtieron que la entidad podría enfrentar un escenario de violencia similar al de Sinaloa, con bloqueos, quema de vehículos, extorsiones y ejecuciones.

El legislador pidió reforzar la seguridad en Jiutepec, Jonacatepec, Temixco, Ayala, Cuautla y Yautepec, municipios que identificó como zonas con problemas de inseguridad.