INE multa a Morena con casi 40 mdp por afiliación ilegal

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por 39 millones 924 mil 142 pesos a Morena, principalmente por incorporar a ciudadanos a su padrón de militantes sin su consentimiento. Las sanciones derivan de 20 procedimientos en los que se acreditaron irregularidades relacionadas con 246 personas.

Durante la sesión de ayer, el organismo resolvió 36 procedimientos ordinarios sancionadores, de los cuales 20 correspondieron a denuncias contra Morena. Por estos casos, aprobó 22 multas de 145 mil 271.76 pesos y otras 224 sanciones de 150 mil 626.04 pesos cada una.

El representante del partido Somos, Marco Antonio Baños, destacó la dimensión de las sanciones y afirmó que no recuerda precedentes de esta magnitud por afiliaciones indebidas.

El Dato: Las denuncias contra el partido oficialista fueron presentadas por ciudadanos del Estado de México, Chiapas, Tlaxcala, Durango, Puebla y Jalisco, principalmente.

“Estamos en presencia de asuntos vinculados a indebidas afiliaciones. De los 36 apartados, 20 tienen que ver con el partido político de Morena”, señaló.

Agregó que el monto acumulado de sanciones impuestas a Morena por este concepto desde el año pasado, alcanza alrededor de 70.4 millones de pesos. “Son multas históricas, no recuerdo multas de estas dimensiones a un partido político por indebidas afiliaciones”, sostuvo.

Para acreditar la legalidad de los registros, Morena presentó copias simples y formatos con firmas digitalizadas.

Sin embargo, el organismo electoral determinó que esos documentos no eran suficientes para demostrar el consentimiento de los denunciantes.

“El medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de las personas ciudadanas es el formato de afiliación original o, en su caso, cualquier otra documentación en la que constara el deseo de la persona de afiliarse a ese instituto político”, estableció el organismo.

El INE también puntualizó que corresponde a los partidos demostrar que contaban con autorización para afiliar a una persona, y no a los ciudadanos probar que nunca solicitaron su registro.

“La carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de las partes involucradas para afiliarlas a su partido político, y no a éstas que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes”, indicó.

En su defensa, el representante de Morena, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, rechazó que las denuncias permitan cuestionar la voluntad de toda la militancia y defendió la dimensión del padrón partidista.

“Morena tiene el padrón más grande de militantes de este país y el padrón más grande de América Latina”, argumentó el legislador, y añadió: “No aceptamos ni aceptaremos que se pretenda poner en duda la voluntad de toda esta militancia a partir de señalamientos que deben analizarse individualmente”.

Las sanciones se suman a la depuración que el instituto ordenó el pasado 1 de septiembre, cuando determinó descontar 2.7 millones de registros del padrón morenista por inconsistencias, entre ellas duplicidades, presunta usurpación de identidad, fotografías irregulares y personas fallecidas o encarceladas. El listado pasó de 14.3 millones a 11.6 millones de registros.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo que las afiliaciones sin consentimiento vulneran la libertad ciudadana de pertenecer o no a una organización política.

“La afiliación indebida no es un asunto exclusivo de una fuerza política; es una problemática que hemos conocido respecto a diversos partidos”, afirmó.

El organismo también multó al Partido del Trabajo (PT) con 133 mil 202.16 pesos y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 70 mil 337.52 pesos por un caso de afiliación indebida en cada partido.