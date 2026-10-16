Diputados solicitan mil mdp más para el Seguro

La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó su opinión al proyecto presupuestal de 2027 y solicitó mil millones de pesos adicionales para servicios de prestaciones sociales e infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Durante la discusión, Patricia Mercado (MC) y Germán Martínez (PAN) plantearon atender las demandas laborales y las necesidades financieras del instituto, tras el rechazo a la oferta salarial.

Con 23 votos a favor y tres en contra, el órgano legislativo, presidido por el morenista Arturo Olivares Cerda, aprobó su opinión en sentido positivo sobre el el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2027. Aunque respaldó en términos generales la propuesta del Ejecutivo federal, recomendó realizar ajustes para reforzar los recursos destinados a las instituciones de seguridad social.

El Dato: EL dirigente del PAN, Jorge Romero, acusó que las carencias de insumos e infraestructura reflejan el abandono del sistema de salud, tras las protestas en el IMSS.

El diputado Olivares Cerda dijo que se propone realizar la adecuación en las asignaciones presupuestarias a los recursos del Ramo 50, “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por la cantidad de mil millones de pesos para servicios por prestaciones sociales e infraestructura para la asistencia y seguridad social.

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El documento señala que, pese a que el proyecto presupuestal presenta una tendencia positiva en las asignaciones, tanto el IMSS como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) requieren recursos adicionales para mejorar las remuneraciones de su personal, fortalecer su infraestructura y elevar la calidad de la atención.

Por ello, además de los mil millones de pesos adicionales solicitados para el IMSS, la comisión propuso ajustes por 400 millones 644 mil 426 pesos para el ISSSTE, dirigidos a fortalecer la atención a personas con discapacidad y los servicios de las estancias de bienestar y desarrollo infantil.

Señaló que al Ramo 19 del PPEF 2027, “Aportaciones a la Seguridad Social”, se prevé una asignación presupuestal al Ramo 19, por un billón 661 mil siete millones 859 mil pesos, cifra superior en 119 mil 489 millones 165 millones 644 pesos al ejercicio fiscal anterior, lo que representa un incremento del 4.38 por ciento en términos reales.

La petición de recursos adicionales constituye una recomendación de la Comisión dentro del proceso de análisis presupuestal; no representa una ampliación ya autorizada. La decisión final sobre las asignaciones para el próximo ejercicio fiscal corresponderá a la Cámara de Diputados durante la aprobación del PEF 2027.

En su intervención, el panista Germán Martínez Cázares refirió que el gasto corriente en el IMSS es de una dimensión enorme, pero debe haber una proporción en cuanto a la infraestructura. Sobre los salarios en el instituto, resaltó que no es justo que un médico cubano gane más que un médico en las mismas circunstancias y condiciones de dicha institución.

La solicitud se presenta en medio de las inconformidades de trabajadores del Seguro Social, quienes han realizado movilizaciones para exigir mejores salarios, condiciones laborales adecuadas, abasto de insumos médicos y cambios en su representación sindical.

El conflicto salarial se intensificó luego de que la base trabajadora rechazó la propuesta de incremento global de 6.8 por ciento, integrada por un aumento de 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

Disidentes denuncian anomalías en consulta

| Por Claudia Arellano |

El Movimiento Nacional de Empleados de Base denunció restricciones a observadores, dudas sobre la identificación de votantes y presiones para aceptar el aumento. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) informó que la jornada transcurrió con normalidad y reportó la participación de 282 mil trabajadores hasta el único corte que realizó, a las 19:00 horas del miércoles, equivalente a cerca de 60 por ciento del padrón, sin que se actualizara el dato ni se dieran cifras definitivas del ejercicio.

El Movimiento Nacional de Empleados de Base del IMSS adelantó, de acuerdo con los reportes de sus observadores, que ganó la opción del “no” y denunció incidencias durante la jornada, entre ellas, restricciones a la presencia de observadores, cuestionamientos sobre la identificación de los votantes y desacuerdos por la grabación de los procedimientos en las casillas.

La consulta se llevó a cabo en 670 unidades electorales distribuidas en las 37 secciones sindicales del país, con un padrón de aproximadamente 476 mil 260 trabajadores en activo con derecho a votar.

De acuerdo con información proporcionada por la base trabajadora a La Razón, en un balance preliminar de casi un centenar de hospitales y clínicas, el movimiento disidente reportó 28 mil 400 votos por el rechazo y cuatro mil 350 por la aprobación de la propuesta. Estas cifras corresponden a un corte parcial difundido por los inconformes y no al cómputo nacional definitivo. Según otras fuentes, el resultado de la consulta habría sido de 80 por ciento de trabajadores que rechazaron el incremento,

Por separado, trabajadores inconformes acusaron a representantes sindicales de ejercer presiones para que la base aceptara el aumento. José Antonio Pérez, auxiliar de servicios generales en Michoacán, sostuvo que se difundieron mensajes que vinculaban un eventual rechazo con el inicio automático de una huelga sin pago de salarios.

En contraste, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral informó que se habían instalado todas las casillas y que la jornada transcurría con normalidad. Antes de la votación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social había anunciado el acompañamiento de verificadores para supervisar el cumplimiento de las disposiciones laborales.