Disidentes denuncian anomalías en consulta

El Movimiento Nacional de Empleados de Base denunció restricciones a observadores, dudas sobre la identificación de votantes y presiones para aceptar el aumento. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) informó que la jornada transcurrió con normalidad y reportó la participación de 282 mil trabajadores hasta el único corte que realizó, a las 19:00 horas del miércoles, equivalente a cerca de 60 por ciento del padrón, sin que se actualizara el dato ni se dieran cifras definitivas del ejercicio.

El Movimiento Nacional de Empleados de Base del IMSS adelantó, de acuerdo con los reportes de sus observadores, que ganó la opción del “no” y denunció incidencias durante la jornada, entre ellas, restricciones a la presencia de observadores, cuestionamientos sobre la identificación de los votantes y desacuerdos por la grabación de los procedimientos en las casillas.

La consulta se llevó a cabo en 670 unidades electorales distribuidas en las 37 secciones sindicales del país, con un padrón de aproximadamente 476 mil 260 trabajadores en activo con derecho a votar.

De acuerdo con información proporcionada por la base trabajadora a La Razón, en un balance preliminar de casi un centenar de hospitales y clínicas, el movimiento disidente reportó 28 mil 400 votos por el rechazo y cuatro mil 350 por la aprobación de la propuesta. Estas cifras corresponden a un corte parcial difundido por los inconformes y no al cómputo nacional definitivo. Según otras fuentes, el resultado de la consulta habría sido de 80 por ciento de trabajadores que rechazaron el incremento,

Por separado, trabajadores inconformes acusaron a representantes sindicales de ejercer presiones para que la base aceptara el aumento. José Antonio Pérez, auxiliar de servicios generales en Michoacán, sostuvo que se difundieron mensajes que vinculaban un eventual rechazo con el inicio automático de una huelga sin pago de salarios.

En contraste, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral informó que se habían instalado todas las casillas y que la jornada transcurría con normalidad. Antes de la votación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social había anunciado el acompañamiento de verificadores para supervisar el cumplimiento de las disposiciones laborales.