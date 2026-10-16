CSP rechaza afectaciones graves debido a tormentas

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el impacto de fenómenos naturales recientes haya generado afectaciones turísticas y económicas de gran importancia y sostuvo que la Federación apoyará en lo que sea necesario en casos como el de Ensenada, Baja California, que fue el de mayores daños por la tormenta tropical Rachel.

Frente a la temporada de huracanes que se atraviesa, comentó que se ha desplegado un operativo a lo largo de la Península de Baja California, así como en los estados del Pacífico, en donde no se ha necesitado hacer uso del fondo específico para atender sus impactos. Añadió que los daños identificados hasta ahora han sido cubiertos por los gobiernos estatales.

“No hay realmente grandes afectaciones económicas. Hasta ahora, no se ha requerido un apoyo mayor por parte de Bienestar, o del Fondo que existe para atención. Se están haciendo, de todas maneras, las evaluaciones. Y en caso de requerir algún apoyo, lo estaríamos dando.

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“Pero hasta ahora, las propias entidades de la República han asumido la responsabilidad de cualquier daño que pudiera haber. Y a las personas que lamentablemente fallecieron, también las entidades de la República les están dando todo el apoyo a sus familiares”, dijo.

No obstante, señaló que Ensenada sí sufió daños considerables, por lo que se activaron los planes Marina y DN-III, se envió un equipo especializado de la Comisión Nacional del Agua para evaluar las afectaciones al suministro de agua, y se levanta un censo para elaborar un diagnóstico de las afectaciones y, a partir de ello, enviar el apoyo que resulte necesario.

“Todo el apoyo que requiera Baja California lo vamos a dar. Estamos haciendo un primer diagnóstico, un censo —incluso, la gobernadora lo sabe— para, de ser necesario el apoyo del Gobierno de México, estaremos ahí”, refirió.