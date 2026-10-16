infantino se disculpa, pero los delegados no le creen

El directivo italiano, en una conferencia de prensa, en junio, previo al arranque del Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se disculpó ante el Consejo por “errores” en su hermético plan de inversión para la Copa del Mundo, pero no brindó los detalles que buscaban sus críticos más feroces, quienes quieren destituirlo como presidente del organismo rector.

Pese a la disculpa, delegados europeos dijeron que salieron de la reunión decepcionados por lo que consideraron una falta de claridad sobre las disputas.

Los jerarcas del futbol llegaron a la reunión en Zúrich con la esperanza de recibir más información sobre dos de las mayores controversias que han rodeado a Infantino este año: su plan, ahora abortado, de vender el Mundial por 4.200 millones de dólares y el caso de la tarjeta roja a Folarin Balogun en la última Copa, en el que intervino el presidente Donald Trump para ayudar al delantero de EU.

El Dato: El directivo trabajó en la UEFA durante 16 años antes de ser elegido presidente de la FIFA, organismo en el que suma una década como su cara principal.

“No se proporcionaron respuestas satisfactorias”, manifestó el dirigente del futbol alemán, Bernd Neuendorf, uno de los ocho delegados de la UEFA, la confederación europea, en el Consejo de la FIFA, integrado por 37 miembros.

Gianni Infantino no aportó documentos sobre el plan de venta de los derechos del Mundial que lanzó y abandonó rápidamente en julio, en medio de una fuerte reacción encabezada desde Europa.

Tampoco dio detalles para explicar el caso de la tarjeta roja a Balogun en el Mundial ni cómo intervino Trump, relataron después a los periodistas delegados europeos presentes en la reunión.

2 Presidentes no europeos han estado al frente del organismo

La FIFA revisará si continúa otorgando el premio de la paz que se creó para entregárselo a Trump en diciembre pasado.

Frustró a los delegados europeos al pedir que las preguntas se presentaran por escrito. Era su única reunión antes del plazo del 18 de noviembre para proponer a un candidato que lo desafíe en la elección presidencial de la FIFA, en marzo.

“El hombre tiene que responder a esas preguntas. Si no responde a esas preguntas, no, no es apto para ser presidente de la FIFA”, afirmó Debbie Hewitt, presidenta de la Asociación Inglesa de Futbol y vicepresidenta del ente rector.

Hewitt señaló que Infantino ofreció su disculpa “con algo de contrición”.

Funcionarios europeos del futbol presionaron a Infantino para que presentara pruebas por escrito sobre su hermético plan de capital privado para una filial de derechos comerciales de la Copa del Mundo, junto con el inversionista Joshua Kushner, yerno de Donald Trump.

6 Millones de dólares gana como presidente del ente rector

Conocida como FIFA Forward Enterprise, la propuesta provocó una ruptura global y la mayor crisis de los casi 11 años de presidencia de Infantino.

El presidente de la FIFA no habló con los medios tras la reunión de tres horas y media en Zúrich, pero difundió una declaración en video en redes sociales.

“Me disculpé por los errores que cometimos en relación con el proceso de comunicación y consulta vinculado al proyecto FIFA Forward Enterprise, lo que luego derivó en muchas consecuencias”, expresó Gianni Infantino.

Indicó que era “sólo una propuesta, así que de ninguna manera era un acuerdo cerrado”, pero los altos mandos no quedaron muy contentos.

La FIFA dijo en un comunicado aparte que los detalles del proyecto con inversionistas “siguen siendo confidenciales debido a procedimientos legales en curso en Estados Unidos”.

El Consejo es el principal órgano de toma de decisiones y reúne a funcionarios de todo el orbe. La mayoría son presidentes de sus federaciones nacionales, elegidos por sus organismos continentales para mandatos de cuatro años.

La FIFA paga a cada uno un estipendio anual de 250 mil y 300 mil dólares a los presidentes continentales.

Ya no lo quieren ı Foto: Especial

La UEFA impulsa acciones legales contra la FIFA, Infantino y Kushner en Estados Unidos. El bloque europeo encabeza los intentos de apartar a Gianni Infantino antes o durante la elección presidencial de la FIFA, en marzo.

El presidente del organismo enfureció a dirigentes del futbol en Europa, Norteamérica y Asia al trabajar durante meses en secreto en el plan de Kushner. Esto profundizó una percepción arraigada en la UEFA: que el jefe de la FIFA planifica sus proyectos más importantes sin consultarlos.