México recibe a 67.7 millones de visitantes extranjeros

Entre enero y agosto de 2026, México recibió 67.7 millones de viajeros internacionales, un incremento de 6.3 por ciento respecto al mismo periodo de 2025 y una cifra que no se registraba desde hace más de dos décadas, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. En ese lapso, el país también captó 24 mil 152 millones de dólares por turismo, 0.9 por ciento más que el año anterior.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria detalló que llegaron 32.7 millones de turistas internacionales, es decir, visitantes que pernoctan en el país. Esta cifra representó un crecimiento de 3.9 por ciento frente a los primeros ocho meses de 2025.

Otro de los segmentos con resultados positivos fue el de cruceros. Entre enero y agosto arribaron 8.2 millones de cruceristas, un aumento de 13.5 por ciento. La actividad generó una derrama económica de 716 millones de dólares, 17.3 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Ambos indicadores alcanzaron sus niveles más altos desde 2018.

En cuanto al transporte ferroviario, el Tren Maya trasladó a 65 mil 37 pasajeros extranjeros, 1.6 por ciento más que en 2025. Por su parte, los aeropuertos del país atendieron a 128.3 millones de pasajeros, con aumentos en la llegada de viajeros procedentes de Colombia, Brasil, Japón, Canadá, Australia y Suiza.

La actividad cultural también registró una afluencia importante: los museos recibieron más de 7.55 millones de visitantes, mientras que las zonas arqueológicas contabilizaron 6.20 millones de personas durante los primeros ocho meses del año.

Rodríguez Zamora agregó que agosto también presentó cifras positivas. En ese mes llegaron ocho millones de viajeros internacionales, 1.3 por ciento más que en agosto de 2025, y se captaron dos mil 409 millones de dólares por turismo, un crecimiento de siete por ciento. Además, el gasto promedio de los turistas que ingresaron por vía aérea alcanzó mil 270 dólares, 15.2 por ciento más que un año antes.

En otro tema, la secretaria explicó que el derecho de no residente, aprobado por el Congreso como parte de la Ley Federal de Derechos, tendrá un costo de 175 pesos, monto que representa una reducción de 50 por ciento respecto a la propuesta inicial. Indicó que los recursos se destinarán al Instituto Nacional de Migración (INM) para fortalecer sus operaciones y modernizar los procesos de entrada y salida.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se automatizarán los servicios migratorios para reducir los tiempos de espera en los aeropuertos y mejorar el control de los ingresos y salidas del país.

De cara a las celebraciones de Día de Muertos, la Secretaría de Turismo el Gobierno prevé la llegada de 1.69 millones de turistas a cuartos de hotel, 1.2 por ciento más que en 2025.

También estima un crecimiento superior a cinco por ciento en la derrama económica para el conjunto de la cadena productiva y una ocupación hotelera de entre 70 y 80 por ciento en los principales destinos turísticos.

Para conocer las actividades programadas en el país durante esta temporada, Rodríguez Zamora invitó a consultar la cartelera de Visit México, disponible en https://visitmexico.com/, que reúne más de 200 experiencias relacionadas con las tradiciones de esta época del año.