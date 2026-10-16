Autotransporte en crisis si EU cierra llave al diésel, alertan

En Cancún, Quintana Roo.

Si Estados Unidos le cierra la llave a las ventas de diésel hacia México, el autotransporte de carga nacional enfrentaría una crisis de desabasto, ya que alrededor del 40 por ciento del combustible se importa del país vecino. No obstante, la industria marítima no tiene ese problema porque se abastece en otras regiones, alertó Roberto Meillón Covarrubias, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac).

“Si Estados Unidos necesita diésel y no te va a vender, entonces vamos a tener un desabasto del 40 por ciento y eso va a causar crisis. Los que no estén preparados con sus propios equipos y tanques vamos a tener un problema en la industria terrestre mexicana de autotransporte”, indicó durante el 30.° Congreso Anual de Agentes Navieros.

Meillón Covarrubias mencionó que a la industria de carga por buques no le afectaría el desabasto porque no se abastece de diésel en México; además, muchas unidades ya cuentan con motores duales de gas o electricidad para su propulsión, por lo que “también se está modificando la industria marítima”.

Asimismo, sostuvo que los conflictos geopolíticos y la escasez de combustible pueden mermar la oferta de transporte y provocar un alza en los costos, con un impacto similar al que se vivió durante la pandemia de Covid-19. Añadió que en esa época traer un contenedor de 20 pies desde China hacia México pasó de costar dos mil hasta 20 mil dólares en sus puntos más álgidos, “ojalá no lleguemos a esos niveles, pero un escenario de incremento de precios yo sí te lo garantizo que va a haber”.

Agregó que no hay fechas estimadas para que se materialice un desabasto, pues todo dependerá de cómo se resuelvan las tensiones internacionales, “es algo que tiene que resolver Estados Unidos con esos países”.

INFRAESTRUCTURA. Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) sostuvo que el país tiene la oportunidad de fortalecer su posición en las cadenas globales de suministro y afianzar la relación comercial con América Latina; sin embargo, es necesario que la infraestructura portuaria y los procesos en los recintos marítimos, por donde se moviliza hasta el 85 por ciento del intercambio mercantil naciona, avancen al mismo ritmo que el comercio internacional.

“Necesitamos puertos preparados para recibir embarcaciones de mayor capacidad, infraestructura moderna y servicios que respondan a las necesidades de las empresas”, indicó Eduardo Ramírez Leal, secretario general de la Concamin.

El representante sectorial sostuvo que, si se quiere aumentar la competitividad del país, no sólo se requieren inversiones, sino también la voluntad del sector público y privado para trabajar de forma conjunta en la simplificación y digitalización de trámites, así como en la homologación de criterios entre las distintas autoridades.

“No podemos aspirar a un comercio exterior más ágil y competitivo con procedimientos complejos y tramitología innecesaria. Una misma operación no debería enfrentar requisitos diferentes dependiendo del puerto en el que se realice, y es precisamente ahí donde el diálogo entre autoridades y el sector privado adquiere una especial relevancia”, destacó el directivo.