Javier Chicharito Hernández y el cantante Cristian Castro en Texas, el viernes 23 de octubre.

Javier Chicharito Hernández se volvió tendencia en redes sociales, aunque esta vez no por su desempeño en las canchas ni por sus desatinados comentarios. El delantero apareció junto al cantante Cristian Castro y ambos interpretaron “Volcán”, uno de los temas más emblemáticos de José José.

El momento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, donde los usuarios no se esperaban la colaboración entre el futbolista y el intérprete de “Azul”. Además, internautas recomendaron a Javier mantenerse en lo suyo pues le costó llegar al tono.

Cristian Castro y Chicharito cantan ‘Volcán’; ‘sigue en lo tuyo’, le dicen al futbolista en redes | VIDEO

Cristian Castro y Chicharito Hérnandez sorprendieron a sus fans al interpretar “Volcán”, canción que José José popularizó y que se mantiene como uno de los clásicos de la música romántica en español. El momento tuvo lugar anoche, en Texas, durante el “calentamiento” del artista previo a un show.

En el video que circula en redes, se observa al cantante liderar la interpretación mientras Javier Hernández se mantiene de pie y algo nervioso a su lado. En un momento, el intérprete invita al delantero a participar y le propone realizar los coros del tema.

Chicharito Hérnandez acepta no muy convencido mientras intenta seguir el ritmo de la canción, acompañado del piano.

Mientras algunos usuarios destacaron la buena relación entre ambas figuras, otros centraron su atención en el desempeño musical del futbolista, pues iba a destiempo y desafinado. Sin embargo, sus fans lo defendieron pues claramente es un deportista, no un cantante.

La voz de Cristian Castro es poesía pura. Cantando a capela con el exfutbolista mexicano Chicharito Hernández, minutos antes de su concierto anoche en Texas.

Es un sacrilegio una canción de José José en la voz de Chicharito 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/uVcpyxd4Jr — Robert Lobo (@RobertLobo_) October 24, 2026

Algunos comentarios en TikTok sobre el desempeño de Javier Hernández en el calentamiento vocal fueron:

“ Chicharito no cantes, sigue en lo tuyo”

“Yo chingue y chingue que quiero ir al karaoke y termino como el Chicharito ”

“ Chicharito canta mejor que José Joel”

“Qué valor del Chicharito”

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