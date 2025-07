Carlos Carrera: Hacer cine en México es una lucha constante

En Guanajuato, Guanajuato

El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés) arrancó las actividades de su edición 28 en Guanajuato capital que, tras cinco años, vuelve a ser sede del encuentro fílmico. La ceremonia inaugural, acompañada de una alfombra roja y celebrada en el majestuoso Teatro Juárez, marcó el regreso del festival a uno de sus espacios más emblemáticos. La gala reunió a figuras como las actrices Claudia Ramírez y Vanessa Bauche, así como al actor Juan Manuel Bernal, quienes compartieron anécdotas con Carlos Carrera, en el marco de la ceremonia de homenaje en honor al director mexicano.

El Tip: EL GIFF continúa con sus actividades en Guanajuato capital hasta el 28 de julio, del 29 al 31 de julio se traslada a San Miguel de Allende y del 1 al 4 de agosto a Irapuato.

El momento central de la noche, fue la entrega de dos reconocimientos a Carlos Carrera: la Cruz de Plata “Más Cine”, otorgada por el GIFF, de la mano de Sarah Hoch, directora del festival, así como la Medalla de Plata, que fue entregada por Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, en honor a su destacada trayectoria y contribución al cine nacional. El realizador de El crimen del padre Amaro y Un embrujo —ésta última proyectada como parte del tributo— aprovechó el podio no sólo para agradecer, sino también para lanzar un llamado urgente sobre la situación del cine en México.

“Hay muchas formas de censura. Una de las más eficaces es lograr que las películas mexicanas no se vean. Que no lleguen al público”, advirtió Carrera con firmeza. “Si la gente pudiera ver más cine hecho en México, entendería mejor su realidad. Sería más crítica y consciente, pero no siempre se dan las condiciones. Hacer cine aquí sigue siendo una lucha constante”, agregó.

El cineasta agradeció al GIFF Fotos›Especial

El director criticó las estructuras que condicionan los temas y estilos de producción, y elogió la labor de los festivales y espacios alternativos como el GIFF por abrir ventanas a narrativas distintas: “A veces se exige que hagamos ciertas películas para cumplir con expectativas de mercado o institucionales, y eso empobrece la diversidad de nuestro cine. Por eso agradezco profundamente este espacio, porque permite que otras historias encuentren su lugar”.

El director reconoció al Festival Internacional de Cine Guanajuato no sólo como una plataforma de exhibición, sino como un espacio de resistencia cultural. “Estoy muy agradecido con el festival por invitarme, por reconocer mi trabajo y, sobre todo, por seguir apostando por el cine mexicano en todas sus formas. Porque no se trata únicamente de hacer películas, sino de garantizar que se vean y que se conserven”, expresó con emoción.

En la ceremonia también tomaron la palabra la alcaldesa de Guanajuato capital, Samantha Smith Gutiérrez, y la directora del Imcine, Daniela Alatorre, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer las políticas culturales que respalden al cine independiente y a las nuevas generaciones de cineastas.

La noche concluyó con la proyección de la película Un futuro brillante, de la directora Lucía Garibaldi.