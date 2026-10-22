Checo Pérez llegará a 300 Grandes Premios en la F1 en el GP de México

Sergio Pérez formará parte de un exclusivo club dentro de la Fórmula 1 cuando corra el Gran Premio de México, pues estará disputando su carrera 300 en el campeonato mundial más importante del automovilismo, algo que sólo seis pilotos han logrado.

Checo llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México con 299 Grandes Premios, que lo empatan con Sebastian Vettel. Pero en el exclusivo club de los 300 GP solo están Rubens Barrichello, Jenson Button, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton.

Checo Pérez debutó en F1 en 2011 con 21 años

La historia de Checo Pérez en la F1 empezó en 2011, cuando debutó con 21 años en la máxima categoría del deporte motor. La lista de equipos incluye a Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y Cadillac.

Checo es el mexicano más exitoso en la Fórmula 1. Es el piloto nacional con más Grandes Premios disputados, el que tiene más victorias (seis), 39 podios y tres pole positions.

El primer triunfo del nacido en Guadalajara fue en 2020 en el Gran Premio de Sakhir, con Racing Point. Su mejor momento llegó con Red Bull, en donde sumó cinco victorias, incluida la histórica conquista en el Gran Premio de Mónaco de 2022. El actual piloto de Cadillac fue subcampeón del mundo en 2023, el mejor resultado conseguido por un piloto mexicano en Fórmula 1.

Checo Pérez, el quinto mexicano en correr en F1

Sergio Pérez debutó en 2011, a los 21 años de edad, con el equipo Sauber. Al formarse en la parrilla del circuito de Albert Park, en Australia, se convirtió en el quinto mexicano en arrancar un Gran Premio, sumándose a Pedro Rodríguez, Ricardo Rodríguez, Moisés Solana y Héctor Rebaque.

Han pasado 15 años desde entonces, y a pesar de que Checo tomó una campaña sabática en 2025, su regreso a Cadillac le permite llegar a la esperada marca y, como premio especial, en casa.

El Autódromo Hermanos Rodríguez coronó a Checo como una de sus máximas figuras no sólo en el automovilismo, sino en cualquier actividad deportiva. Desde que la ronda mexicana regresó al calendario, en 2015, los miles de espectadores que abarrotan las tribunas del circuito de la Magdalena Mixhuca se han entregado a Pérez.

Los 300 Grandes Premios de Checo serán un elemento extra en el evento, haciendo que la carrera sea aún más inolvidable. El piloto mexicano abrirá la puerta de uno de los clubes más exclusivos de la categoría para incrementar su gran legado que está forjando en el automovilismo.

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