La camioneta de Checo Pérez y Cadillac de más de 4 millones de pesos que se agota en segundos; conócela

Cadillac lanzó al mercado la nueva Escalade-V edición Checo Pérez, solamente se vendieron 11 unidades en México de la lujosa camioneta, la cual tiene referencias hacia el monoplaza que maneja el piloto tapatío en la Fórmula 1 con la escudería estadounidense.

La camioneta Cadillac Escalade-V edición Checo Pérez tiene un precio que ronda los 4, 099, 000 pesos mexicanos. Dentro del coche hay una plaza firmada por el volante mexicano. El número de unidades corresponde al 11 que Checo utiliza en la máxima categoría del deporte motor y se reporta que todos los ejemplares ya fueron vendidos.

Presentamos oficialmente Cadillac Escalade-V Edición Checo Pérez, una SUV que combina el performance de V-Series con detalles exclusivos inspirados en nuestro piloto favorito. pic.twitter.com/Ari2LVhkzB — Cadillac México (@Cadillacmexico) October 20, 2026

La Cadillac Escalade-V edición Checo Pérez tiene un motor 6.2L supercargado, con potencia de 682 caballos de fuerza, 653 libras-pie de torque con Dynamic Fuel Management. La poderosa Suv, a pesar de pesar más de 2.8 toneladas, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.7 segundos.

Tiene una suspensión de Aire Adaptativa (Air Ride), amortiguación electromagnética que lee el camino hasta 1,000 veces por segundo para eliminar el balanceo de la carrocería. Cuenta con Frenos Brembo, que son discos gigantescos con pinzas delanteras de 6 pistones para garantizar una frenada firme.

Tiene V-Mode, que es un botón exclusivo en la consola central que ajusta al máximo la dureza de la suspensión, la respuesta del motor, la tracción total (AWD) y el sonido del escape.

La presentación de la Cadillac Escalade-V edición Checo Pérez se dio una semana antes del Gran Premio de México de Fórmula 1 2026, que marca el regreso del volante de Guadalajara a la carrera, recordando que en 2025 no participó por su salida de Red Bull Racing.

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