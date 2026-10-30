Charles Leclerc también domina en las Prácticas 2 del Gran Premio de México de F1; Checo Pérez acaba en 18

El Ferrari de Charles Leclerc en las Prácticas 2 del Gran Premio de México de F1.

El piloto monegasco Charles Leclerc, de la escudería Ferrari, fue el más veloz en las Prácticas Libres 2 del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), seguido por Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

Por su parte, el mexicano Sergio Checo Pérez, de Cadillac, culminó en el decimoctavo puesto de la segunda sesión en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde por primera vez desde 2015 compite con el equipo estadounidense, que debutó esta temporada en el serial.

Así fue la segunda práctica del Gran Premio de México

Charles Leclerc, quien también terminó líder en las Prácticas Libres 1, cometió un error en su primera vuelta con neumáticos blandos; caso contrario al de Lando Norris, quien encontró un mejor ritmo con ellos y se colocó como líder momentáneo.

TE RECOMENDAMOS: Fuera del Ring El polémico VIDEO de Canelo Álvarez en el que niega a uno de sus hijos de la peor manera

Por su parte, Liam Lawson y Max Verstappen, coequiperos en Red Bull, tuvieron un choque en su intento por rebasarse. La peor parte se la llevo Lawson, quien tuvo que cambiar su alerón delantero.

¿Cuándo son las Prácticas 3 del Gran Premio de México?

Las Prácticas Libres 3 del Gran Premio de México de F1 están programadas para llevarse a cabo este sábado 31 de octubre durante la mañana (11:30 horas).

Más tarde, a partir de las 15:00 horas, se realizará la clasificación para la carrera del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

EVG