Lady Gaga sorprende al cantar y bailar salsa junto a Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Esta tarde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en Estados Unidos, fue escenario de uno de los eventos más esperados del año: El show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

En esta ocasión estuvo protagonizado por Bad Bunny, quien se encargó de armar una auténtica fiesta al estilo Latinoamérica, llena de colores, energía y mucho ritmo, convirtiéndose en el primer artista, en sesenta años del evento musical, en cantar por completo en español.

Uno de los momentos más destacados ocurrió con inesperada aparición de Lady Gaga, quien sorprendió al público al cantar y bailar salsa junto al artista puertorriqueño.

La colaboración fue recibida con ovaciones y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, pues aseguran que la cantante ya es latina.

Este domingo el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks quedó de lado luego del show de medio tiempo de Bad Bunny. El intérprete impactó a los asistentes y al público que sintonizó su presentación en Santa Clara, California, cuando armó una fiesta llena de ritmo y alegría.

Además, sorpresivamente Lady Gaga apareció en el escenario vestida con un vestido azul cielo adornado con una flor roja en el hombro y el cabello suelto en ondas, evocando la estética tropical.

Lady Gaga en el show de medio tiempo de Bas Bunny ı Foto: REUTERS

La intérprete, acompañada de una orquesta, puso a bailar al público con una versión salsera de “Die With a Smile”, una canción que suele interpretar junto a Bruno Mars.

El Baile Inolvidable de Bad Bunny y Lady Gaga en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El momento más celebrado llegó cuando los artistas Bad Bunny y Lady Gaga se lanzaron a una coreografía de salsa mientras sonaba un fragmento de “Baile Inolvidable”, acompañados por una orquesta en vivo y bailarines que recrearon un colorido ambiente caribeño.

La química de la intérprete de “Born This Way” con Bad Bunny fue evidente y el público respondió con gritos y aplausos que hicieron vibrar el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Las imágenes del dueto se viralizaron en cuestión de minutos en redes sociales como X, antes Twitter, y TikTok. Miles de usuarios agradecen al Conejo Malo el “latinizar” a la también compositora estadounidense y aplaudieron la disposición de la famosa al incursionar en un género distinto al que suele trabajar.

Otros invitados especiales...

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 no se limitó a la colaboración entre Bad Bunny y Lady Gaga. También contó con la participación del cantante Ricky Martin, quien es paisano del intérprete de “Callaíta”.

El famoso de 54 años entonó “Lo que le pasó a Hawai”, una declaración poderosa sobre libertad hecha en suelo estadounidense.