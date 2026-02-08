Bad Bunny tendrá el mejor show de medio tiempo en la historia del Super Bowl con este increíble detalle

Bad Bunny será el encargado de poner el ritmo en el Super Bowl LX.

Apple Music eligió a Bad Bunny para poner el ambiente en el Super Bowl LX y el reguetonero puertorriqueño tiene preparado un show de medio tiempo con el que quiere meterse en los libros de historia con todos los detalles que ha implementado para este espectáculo.

En redes sociales comenzaron a circular varios videos dentro del Levi’s Stadium donde se puede ver que en cada butaca del estadio la organización dejó un lanyard de balón americano color gris, el cual se prenderá cuando el concierto de Bad Bunny inicie en el descanso del Super Bowl.

Durante su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, el ganador del Grammy al mejor álbum del año entrega a cada asistente una cámara que también enciende durante todo el evento, pero en esta ocasión cambió por balones de futbol americano por el Super Bowl LX.

Bad Bunny Super Bowl Halftime show

LED landyard en forma de Balón fútbol americano para su show 🇵🇷🔥 🏈#AppleMusicHalftime #benitobowl #SuperBowl pic.twitter.com/JqOpxbkeTa — Benito (@BenitoPnkpr) February 8, 2026

Bad Bunny, el primer latinoamericano en solitario en el Super Bowl

Hace algunos años, Shakira y Jennifer López fueron las primeras latinas en protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl, evento en el que también fueron invitados Bad Bunny y J Balvin para cantar junto a las dos artistas.

Ahora es el turno de que Benito Martínez Ocasio sea el centro de atención en el show de medio tiempo con sus mejores éxitos de su último disco DTmF y algunas canciones de sus inicios en la música.

El espectáculo está programado para que tenga una duración de 15 minutos y los fanáticos del Conejo Malo esperan que elija sus mejores canciones para quedar como uno de los mejores shows de medio tiempo en la historia del Super Bowl.

From @TheAthletic: Bad Bunny has a huge catalog of music. Which tracks will he bring to the 2026 Super Bowl halftime show? Will he bring out any special guests? Here are our predictions: https://t.co/qQJkH1f2xo pic.twitter.com/N4iHBeL5Dj — The New York Times (@nytimes) February 8, 2026

Este será uno de los invitados de Bad Bunny en el show de medio tiempo

Durante la previa para el Super Bowl LX, los programas que transmiten el partido más importante de la NFL estuvieron discutiendo sobre lo que ocurrirá en el show de medio tiempo con Bad Bunny y uno de ellos reveló a uno de los invitados del Conejo Malo.

Con información de John Sutcliffe, reportero en cancha de ESPN, reveló que Ricky Martín será uno de los invitados de Bad Bunny en el show de medio tiempo, esto por ser de la misma nacionalidad que el artista puertorriqueño y seguir poniendo a Latinoamérica en el mapa internacional.

Además, J Balvin se encuentra en San Francisco para vivir el Super Bowl LX y muchos aficionados esperan que el reguetonero colombiano también aparezca con Bad Bunny en el escenario, como ocurrió hace dos meses en México.

