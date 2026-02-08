¿Cuántas firmas logró la campaña contra Bad Bunny en el Super Bowl y por qué?

La presentación de Bad Bunny durante el show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 ha estado en tendencia en redes sociales durante varias semanas, pues además de las publicaciones de sus fans, otras personas han emitido opiniones en contra.

Esto se debe a la fuerte crítica que ha hecho abiertamente el cantante puertorriqueño en contra de varios temas relacionados con la migración, pues incluso en el video oficial de la canción Nuevayol de Bad Bunny se puede escuchar una crítica hacia el trato que reciben los migrantes en Estados Unidos.

Además de esto, cuando el Conejo Malo recibió su premio por el mejor álbum de música urbana en los Grammy dio un mensaje bastante claro, pues durante su discurso de agradecimiento dijo “ICE out. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”

Bad Bunny says "ICE OUT" at the #Grammys and receives a massive standing ovation:



"We are not savage, we are not animals, we are not aliens, we are humans and we are Americans. The hate gets more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love.…

¿Cuántas firmas logró la campaña contra Bad Bunny en el Super Bowl?

En redes sociales existen videos en los que los creadores de contenido estadounidenses preguntan a las personas sobre su canción favorita de Bad Bunny a las personas, quienes aseguran no escuchar al puertorriqueño, por lo que aseguran que los ciudadanos estadounidenses ni siquiera saben quién es Benito.

Incluso la organización de ultraderecha estadounidense Turning Point USA realizará un show de Medio Tiempo alternativo, con la finalidad de promover un ambiente típicamente estadounidense.

Show de medio tiempo Turning Point USA ı Foto: Redes Sociales

Debido a que muchas personas están en contra de la presentación que realizará el puertorriqueño durante el show de Medio Tiempo del Super Bowl, incluso se comenzaron a recaudar firmas para pedir a la NFL que no se presente.

La recolecta de firmas en línea se realizó con la intención de que se remplace a Bad Bunny con George Strait para la presentación durante el Medio Tiempo del Super Bowl de este domingo.

Señalan que esto se debe a que este espectáculo no solamente celebra el deporte, “sino también la riqueza cultural de Estados Unidos”, por lo que pretendían que se recordaran “las raíces que han hecho de la música estadounidense lo que es hoy.”

Firmas para reemplazar la presentación de Bad Bunny ı Foto: Captura de pantalla

Esta recaudación de firmas actualmente tiene más de 130 mil firmas verificadas y más de 3 mil opiniones de las personas que firmaron la petición, en las que señalan que “Preferiría mucho más que un verdadero patriota estadounidense defienda a mi país que alguien que lo odia.”

Pese a que incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump está en contra de la presentación del puertorriqueño durante el Super Bowl, la NFL sostuvo su decisión para que Bad Bunny ofrezca un concierto este domingo.

Opiniones en contra de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con el comisionado de la NFL, Roger Godell, Bad Bunny se presentará durante el show de Medio Tiempo del Super Bowl debido a que es uno de los mejores artistas del mundo, y que entendió que esta plataforma se debe utilizar para unir a las personas.

