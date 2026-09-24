Arnaud Denis murió al recibir la eutanasia en Bélgica; ¿quién era y qué le pasó? FOTOS

Arnaud Denis perdió la vida el pasado 22 de septiembre a los 43 años de edad de una manera muy poco esperada para muchos, pues para morir tranquilo y sin más dolor en su cuerpo, este recibió la eutanasia en Bélgica.

El actor francés llevaba años con una lucha relacianada con temas de salud, por lo que un año antes de su muerte decidió que no quería terminar en un hospital “con tubos por todas partes” e inició el proceso.

En 2025 decidió comenzar el proceso para poder obtener la eutanasia en Namur, Bélgica, pues en julio del 2023 le implantaron una prótesis para una hernia inguinal, y posteriormente se hizo una operación para que se la retiraran.

Tras el implante, Arnaud Denis consultó al menos a tres médicos en Bélgica para hablar sobre su salud, pues este había perdido el control sobre su propio cuerpo, lo que lo llevó a tener demasiado dolor durante meses.

Le comédien Arnaud Denis est mort mardi 22 septembre, à l’âge de 43 ans, après avoir eu recours à l’euthanasie en Belgique. Il souffrait d’une invalidité sévère et de douleurs intenses depuis plusieurs années. pic.twitter.com/eARIxfDO1L — franceinfo (@franceinfo) September 23, 2026

La actriz Delphine Depardieu y otros amigos estuvieron junto a Arnaud Denis durante el procedimiento, y de acuerdo con medios locales, esta dijo que “se marchó aliviado, casi con una sonrisa en el rostro”

Antes de que le practicaran la eutanasia, Arnaud Denis compartió por medio de redes sociales que su estado de salud comenzó a deteriorarse desde el 2023, y que se encontraba harto de “la mala praxis médica”.

Precisó que padecía de distintos síntomas que lo llevaron a perder 17 kilos en tres meses:

Síndrome de ASIA

Dolor debilitante

Gastroparesia

Mutilación sexual

Mutilación vascular

Malabsorción

Colapso digestivo y muscular

Encefalomielitis miálgica

Asimismo, aseveró que no tuvo acceso a cuidaos paliativos en Francia pese a que se encontraba postrado en cama, y que fue “víctima de repetidos errores médicos”, mimos que incluso se encuentran dentro de su expediiente médico.

Adicionalmente prohibió a las personas juzgar su decisión, pues señaló que “están a años luz de imaginar el constante sufrimiento físico y neurológico” que causa la encefalomielitis miálgica.

“La tasa de suicidios es altísima porque no hay cura, ni apoyo, ni nadie que escuche. Me aferré a la vida, a toda costa, durante tres años de sufrimiento insoportable. Ahora me rindo. Es mi derecho. Al menos en Bélgica” se lee en la publicación de Arnaud Denis.

Arnaud Denis ı Foto: Redes Sociales

¿Quién era Arnaud Denis?

Arnud Denis nació el 31 de mayo 1983 en en París, Francia, y fue conocido por desempeñarse como actor y director de teatro, e incluso fundó la compañía Les Compagnons de la Chimère.

En el teatro montó y dirigió obras de autores reconocidos como Shakespeare y Oscar Wilde; además, recibió el Prix du Brigadier en 2009 por su dirección de “Las mujeres sabias”, una comedia de Molière.

El también autor escribió Autour de la folie en 2011, en 2016 fue la primer persona en dirigir Nuremberg, la fin de Goering, y para 2018 obtuvo una nominación a la Revelación Teatral del Premio Molière.

Arnaud Denis ı Foto: Redes Sociales

En 2020 obtuvo el Premio Molière por el Mejor Espectáculo en un Teatro Privado tras dirigir Marie des Poules, gouvernante chez George Sand, y en 2021 fue director de la comedia La importancia de llamarse Ernesto.

Previo a su operación, cofundó una escuela de teatro dirigida a jóvenes actores, la Académie Aparté, y en 2024 ganó el Prix du Syndicat de la critique y el Premio Molière al Mejor Actor de Reparto por la adaptación y dirección de Las amistades peligrosas.

Arnaud Denis ı Foto: Redes Sociales

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