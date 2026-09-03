Ven sin fuerza oposición contra la asistencia médica para morir

Marcha a favor de la iniciativa de eutanasia, el pasado 27 de agosto.

La Coalición Muerte Digna ¡Ya! no identifica una oposición política con fuerza suficiente para frenar la iniciativa que busca despenalizar y regular la asistencia médica para morir en la Ciudad de México, pese a que el PAN local ya rechazó la eutanasia activa directa y el suicidio médicamente asistido. Lo que sí estima es un costo político para quienes se opongan.

El coordinador de Coaliciones de Práctica del Laboratorio para la Democracia e integrante de la Coalición Muerte Digna ¡Ya!, Aurélien Guilabert, consideró que la postura blanquiazul no representa una oposición capaz de detener la propuesta.

“El PAN no se ha pronunciado sobre el tema y no lo veo como una oposición, porque no tiene la mayoría y, sobre todo, que representaría un costo electoral muy fuerte para un partido cuando tienes en la capital 86 por ciento a favor. Electoralmente no es bueno”, afirmó a La Razón.

El Dato: Entre 2008 y febrero de 2026, autoridades capitalinas registraron 21 mil 826 solicitudes de voluntades anticipadas. Sólo en 2025 fueron dos mil 14 peticiones.

A diferencia de la voluntad anticipada, que existe en la ciudad desde 2008, mediante la cual una persona decide qué tratamientos aceptar o no en caso de una enfermedad terminal, la propuesta actual contempla despenalizar la asistencia médica para morir y regularla mediante los servicios de salud.

El politólogo explicó que la iniciativa contempla la muerte en cuatro pilares: voluntad anticipada, cuidados paliativos, libertad para iniciar, rechazar o detener tratamientos y asistencia médica.

Entre los criterios propuestos para acceder a la asistencia médica para morir se encuentran el ser mayor de edad, estar en pleno ejercicio de las facultades mentales y padecer enfermedades terminales o crónico-degenerativas avanzadas con un alto grado de sufrimiento o una situación altamente discapacitante.

Sobre la eutanasia, el proyecto la reconoce como una decisión que corresponde sólo al paciente y que tiene que existir un proceso de acompañamiento médico, con confirmación de los diagnósticos por dos médicos y reiteración de la voluntad.

Aurélien Guilabert consideró que una eventual postura frontal del PAN en contra de la eutanasia podría representar un costo electoral para ese partido rumbo a los comicios de 2027, por el respaldo que hay entre los capitalinos a esta propuesta.

“Cuando informas a la gente realmente de qué es, que hay criterios específicos, que solamente es la decisión de la persona paciente y no de personas terceras, personas mayores de edad, con ciertas enfermedades, bueno, pues eso la gente obviamente se va posicionando a favor”, dijo.

El pasado 31 de agosto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó en conferencia que se reunió con integrantes de la Coalición Muerte Digna ¡Ya! y que su administración hizo una encuesta que arrojó que 86 por ciento de las personas consultadas está en favor de la eutanasia.

El politólogo señaló que esta cifra confirma una tendencia que, según su coalición, se ha observado desde hace varios años y que incluso ha aumentado conforme se difunde mayor información.

Si bien aún no se presenta el estudio del Gobierno, la reciente Encuesta Nacional por el Derecho a Morir con Dignidad de 2022, de la asociación civil Por el Derecho a Morir con Dignidad, revela que entre 2016 y 2022 aumentó 7.7 puntos porcentuales la aprobación para que un paciente en etapa terminal pida y reciba ayuda médica para morir. Así lo avalaron 78.8 por ciento de los encuestados.

De esta manera, Coalición Muerte Digna ¡Ya! entregó a Brugada Molina y al Congreso capitalino tres iniciativas: dos de carácter federal y una para modificar el marco legal de la Ciudad de México.

“No podemos seguir con un México de derechos a velocidades distintas”, afirmó el fundador de Espacio Progresista, A.C.

2 mil peticiones de voluntades anticipadas hubo en 2025

LA CONFIANZA. El coordinador de la bancada del PAN en el recinto de Donceles, Andrés Atayde Rubiolo, dijo durante la presentación de su agenda legislativa, el pasado lunes, que su bancada rechaza la eutanasia activa directa y el suicidio médicamente asistido.

Sin embargo, el legislador señaló que los panistas respaldan que las personas decidan anticipadamente qué tratamientos desean recibir o rechazar al final de su vida, aunque diferenció esa posibilidad de provocar deliberadamente la muerte.

El legislador defendió la interrupción de tratamientos desproporcionados cuando éstos sólo prolonguen artificialmente la vida y planteó los cuidados paliativos y el acceso a medicamentos para controlar el dolor como la alternativa del partido ante el sufrimiento al final de la vida.

Atayde Rubiolo aclaró que el PAN revisará primero el contenido de la propuesta presentada ante el Congreso local para determinar qué procedimiento contempla y, a partir de ello, fijará su posición.

Aurélien Guilabert recordó que Acción Nacional ha modificado sus posiciones frente a otros derechos y puso como ejemplo el matrimonio igualitario, al señalar que anteriormente el partido no abordaba el tema y luego votó a favor.

Según el activista, tampoco hay un frente religioso capaz para detener la propuesta y dijo que incluso han dialogado con católicos que dan su respaldo cuando la discusión se centra en el sufrimiento de pacientes con enfermedades graves.

“No es una oposición, porque en la encuesta cuantitativa que tenemos incluso de personas que pertenecen o se identifican con la religión católica nos dicen que ver morir a alguien con dolor o sufrimiento es muy inhumano y que por compasión a ellas sí estarían a favor en ciertos casos. Por eso pusimos esos criterios en la iniciativa”, explicó Aurélien Guilabert.