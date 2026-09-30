Kristi Noem solicita el divorcio tras 34 años de matrimonio y escándalo por su esposo

Bryon y Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y su esposo, Byron Noem.

Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, solicitó el divorcio de su esposo, Bryon Noem, meses después del escándalo por su presunta “doble vida secreta” como travesti, exhibido por el diario británico Daily Mail.

De acuerdo con la demanda citada por The Associated Press, presentada en el condado de Hamlin, Dakota del Sur, el matrimonio de 34 años se termina debido a “diferencias irreconciliables”.

Michael Sabers, abogado de Kristi Noem, confirmó la solicitud de divorcio y declaró que la exfuncionaria se reservará cualquier comentario adicional para el proceso legal.

La exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. ı Foto: AP

Tim Bottum, abogado de Bryon Noem, declaró que su cliente está “entristecido por el fin del matrimonio” y que agradecería la oportunidad de exponer su punto de vista si fuera necesario recurrir a procedimientos judiciales.

“La prioridad de Bryon es proteger a la familia [tienen tres hijos] y seguir adelante como padres y abuelos cariñosos”, afirmó Bottum en un comunicado recuperado por AP.

El divorcio ocurre después de rumores de una presunta relación extramarital de Kristi Noem con Corey Lewandowski, uno de sus principales asesores cuando se desempeñó como secretaria de Seguridad Nacional.

Asimismo, Bryon Noem fue exhibido en marzo pasado por tener una presunta “doble vida secreta” como travesti y participar en prácticas vinculadas a la llamada “bimboficación”.

Noem, cuestionada por relación extramarital

Kristi Noem estuvo a cargo de liderar la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump entre enero de 2025 y marzo de 2026, y anteriormente fue gobernadora de Dakota del Sur.

Un día antes de que fuera destituida de su cargo, miembros del Congreso de Estados Unidos interrogaron a Noem sobre la supuesta relación con Lewandowski.

Noem negó las acusaciones de mantener una relación sentimental, calificándolas de “basura de tabloide”.

Aunque en un principio fue una estrecha aliada de Trump, Noem acabó convirtiéndose en un problema para el republicano debido a los cuestionamientos sobre su conducta tras los asesinatos de los manifestantes Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis a manos de agentes del ICE, a los que Noem calificó como agresores.

Asimismo, fue objeto de críticas por parte de otros miembros del Partido Republicano debido a los gastos de su departamento.

Trump nominó a Markwayne Mullin para ocupar el puesto de Noem y la nombró enviada especial de “El Escudo de las Américas”, una nueva iniciativa de seguridad centrada en el hemisferio occidental.

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cehr