¿Quién es María Elvira Salazar y por qué Doland Trump la ataca en redes?

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emitido fuertes críticas en contra de la congresista republicana María Elvira Salazar por medio de publicaciones realizadas el sábado en Truth Social.

Luego de que la legisladora de Miami realizara una campaña frente a la Casa Blanca en la que dijo al presidente que algunas de las medida tomadas en cuestión de migración habían ido “demasiado lejos”, Trump contestó por medio de redes sociales.

En el video publicado el pasado 17 de septiembre, María Elvira Salazar señaló que el 50 por ciento de las detenciones realizadas en julio por la autoridad migratoria en Estados Unidos se hicieron a quienes no tenían condenas penales ni cargos pendientes.

Apuntó que los votantes hispanos que lo ayudaron a llegar al pode en 2024 se sienten traicionados por las detenciones, y que él es el único que tiene el poder de “darle una vida digna en la tierra prometida”.

¿Qué dijo Trump sobre María Elvira Salazar?

Sobre las declaraciones realizadas por la congresista María Elvira Salazar, Donald Trump compartió en la red socila Truth un link del medio Washington Post en el que señalan que los votantes latinos dijeron que apoyan al presidente y el control fronterizo.

Adicionalmente, compartió publicaciones de otros usuarios que atacaban a Salazar, pues estos cuestionaban la postura que tiene sobre la inmigración, y señalaban incluso que se debía sustituir a la congresista.

“Quiere amnistía para las personas que cruzaron ilegalmente nuestras fronteras, desafiando nuestras leyes”, “no es más que una traidora. Me alegra que el apoyo latino no haya flaqueado”, y “así que necesitamos un NUEVO republicano para reemplazar a Salazar”, son algunas de las publicaciones que compartió Donald Trump.

🚨 President Trump just posted this story Rep. María Elvira Salazar did not want.



Salazar cut an ad saying Trump's deportation enforcement had gone too far.



The Washington Post found Latino voters in her district are actually with Trump on border enforcement and deportation of… pic.twitter.com/v2Ix4xkVk4 — Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) September 26, 2026

Además, Donald Trump también aseguró que María Elvira Salazar había ganado gracias al apoyo que él le brindó, y que no compartía la postura que estaba mostrando la congresista sobre la inmingración en Estados Unidos.

Este 2026 los arrestos realizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentaron un aumento, pues mientras en julio se detuvo a 46 mil personas, en agosto se registraron hasta 51 mil arrestos.

María Elvira Salazar es una política estadounidense que nació el 1 de noviembre de 1961 en Miami, Florida, que tiene origen cubano, y que es miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 27° distrito congresional de Florida desde el 2021.

Trump on GOP Rep. Maria Elvira Salazar releasing an ad criticizing him: "Without me she wouldn't have gotten elected ... she got a little bit soft on the border" pic.twitter.com/76PQpG81zb — Aaron Rupar (@atrupar) September 18, 2026

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