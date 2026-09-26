EU “permitirá” a Ucrania fabricar misiles Patriot

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que su homólogo estadounidense, Donald Trump, les permitirá fabricar misiles Patriot, una demanda en momentos en que Kyvit intenta repeler la oleada de ataques rusos.

“Durante nuestra última reunión, el presidente Trump subrayó: ‘Sí, he tomado la decisión definitiva: Ucrania recibirá la licencia para fabricar misiles Patriot’” dijo a periodistas.

Además, confirmó que el gobierno de Trump ha propuesto la realización de una reunión trilateral a nivel técnico con Rusia, la cual se llevaría a cabo en Emiratos Árabes Unidos, según reportes de medios de Kiev. Zelenski expresó que “la parte estadounidense propuso prepararla”, y que por este motivo Ucrania está a la espera de que se confirme una fecha tentativa.

6 mdd llega a costar la fabricación de cada misil

“Estamos a la espera de propuestas de Estados Unidos sobre la fecha. En cuanto al lugar, Estados Unidos ha sugerido los Emiratos”, añadió el mandatario, según la agencia Ukrinform.

Zelenski ha manifestado que considera que la cumbre del G20 programada para diciembre podría ser una buena plataforma para llevar a cabo una reunión efectiva entre los tres países mencionados.

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que todas las propuestas para una solución en la guerra de cuatro años y medio con Ucrania siguen sobre la mesa, pero que Moscú aún necesita evaluar qué es lo que más le conviene, informaron las agencias de noticias rusas.

Explicó que Moscú había estado dispuesto a reanudar las negociaciones con Kiev después de las elecciones parlamentarias rusas de la semana pasada, pero que Ucrania había lanzado ataques contra Moscú y atacado colegios electorales.

Además, afirmó que fue Ucrania quien lanzó los ataques provocadores y que ahora tendría que pagar el precio de una respuesta sostenida.