Washington y Pekín analizan las vías hacia reapertura de Ormuz

El presidente Donald Trump (der.) estrecha la mano de su homólogo chino, Xi Jinping, a su llegada al Museo de los Archivos Nacionales, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, abordaron este viernes la guerra en Oriente Medio durante su cumbre, mientras Irán presionaba a Washington para aceptar un plan de siete días que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones sobre su programa nuclear.

De acuerdo con la agencia estatal Xinhua, Xi instó a Estados Unidos e Irán a retomar el acuerdo alcanzado en junio, que condujo a un breve alto al fuego, y a continuar las negociaciones para alcanzar una solución más amplia.

Trump, por su parte, advirtió a su homólogo chino que no brindara apoyo a Irán y recibió garantías de que no lo harían, según declaró el embajador estadounidense en China, en el último día de la visita de Estado de tres días del mandatario chino.

El Dato: El ministro de Irán aseguró que las condiciones exigidas “no son nuevas”, sino que “ya figuran en el memorando de entendimiento” de junio entre ambos países.

China depende en gran medida del flujo de petróleo de Oriente Medio, afectado por las amenazas iraníes contra los petroleros que salen del estrecho de Ormuz y por el avance de los hutíes, aliados de Irán, en puntos estratégicos del mar Rojo.

La visita de Xi coincidió con la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Irán y Estados Unidos mantuvieron contactos diplomáticos a través de mediadores de Qatar.

En una reunión privada de la Asamblea General celebrada el jueves, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, presentó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días, siempre que Washington acepte las condiciones de Teherán.

Posteriormente, Araqchi declaró a periodistas en Naciones Unidas: “Irán ha transmitido a Estados Unidos, a través de Qatar, un plan concreto de siete días. Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho podrá reabrirse y restablecerse el paso marítimo normal en ese plazo. La decisión final recae ahora en Estados Unidos”.

“El plazo de siete días comenzará a contar en cuanto Estados Unidos acepte este plan”, agregó.

La propuesta contempla que Washington levante el bloqueo naval a los puertos iraníes, permita las ventas de petróleo de Irán y respete un alto al fuego que incluya todos los frentes, incluido el Líbano. A cambio, Teherán reabriría el estrecho y reanudaría las conversaciones sobre su programa nuclear.

Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute, quien asistió a la reunión privada, afirmó que Araqchi sugirió que un acuerdo rápido podría beneficiar a Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre y aliviar la presión económica sobre Teherán.

La propuesta se asemeja al Memorando de Entendimiento alcanzado en junio, aunque con un calendario acelerado. Ese acuerdo contemplaba un periodo provisional de 60 días, pero fracasó rápidamente cuando Irán reanudó los ataques contra buques en el estrecho.

El plan de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz contempla un cese de hostilidades de siete días que incluiría al Líbano, la liberación de activos iraníes congelados por al menos 12 mil millones de dólares, el levantamiento de sanciones sobre las exportaciones petroleras iraníes, así como el fin del bloqueo naval estadounidense.

Al séptimo día, Teherán reabriría el estrecho y comenzarían negociaciones sobre el programa nuclear iraní, según reportes citados por Associated Press.

Washington aún no ha respondido públicamente a la oferta. Un funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, afirmó que ambos países mantienen conversaciones “positivas y constructivas” a través de mediadores y continúan discutiendo los temas nucleares. Sin embargo, una persona familiarizada con el asunto señaló que Arabia Saudita se muestra escéptica ante los esfuerzos para alcanzar un acuerdo.

Además, un alto funcionario iraní declaró a Reuters que Teherán no hará concesiones respecto a su programa nuclear, incluso si Estados Unidos acepta el acuerdo de paz. Afirmó que Irán mantendrá sus derechos, incluido el enriquecimiento de uranio y la exportación de uranio altamente enriquecido.

NUEVA DEFENSA. Un pacto de defensa entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán podría ampliarse a otros países del mundo musulmán, incluido Irán, afirmó el presidente del Parlamento turco, Numan Kurtulmus, quien adelantó que el acuerdo podría llegar al Legislativo para su ratificación a partir de octubre.

Las tres potencias firmaron en agosto el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, que establece que un ataque contra uno de los aliados será considerado un ataque contra todos, en términos similares al Artículo 5 de la OTAN.

Los países firmantes actualmente definen los parámetros del pacto y las necesidades de defensa de Arabia Saudita.

“Nunca hemos visto el Acuerdo de La Meca como un pacto contra Irán; no debe ser así”, declaró Kurtulmus en Ankara. Aseguró que el objetivo es garantizar la seguridad regional frente a los conflictos y las “políticas hostiles” de Israel.

El legislador turco planteó incluso una ampliación del acuerdo: “Esperamos que el Acuerdo de La Meca se convierta en un acuerdo más amplio para el mundo musulmán. Irán también puede unirse a este acuerdo”.

Kurtulmus explicó que el pacto aún requiere aprobación parlamentaria para entrar en vigor y que las reuniones actuales son preparatorias. Turquía prevé que el tema sea incluido en la agenda del Parlamento tras el receso de octubre.

Ankara también ha señalado que podría ayudar a cubrir las necesidades militares de Riad, especialmente en aspectos técnicos. Sin embargo, cualquier apoyo en esta etapa sería principalmente bilateral, debido a que el acuerdo conjunto todavía no ha sido ratificado.

Arabia, Turquía y Pakistán evalúan los ataques hutíes

| Redacción |

Los jefes militares de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán discutirán este viernes posibles medidas para apoyar a Riad ante los ataques de los hutíes de Yemen, mientras Irak amplió la suspensión de vuelos hacia Irán y un funcionario iraní amenazó con represalias contra los países que apoyan las restricciones.

Los hutíes, respaldados por Irán, han lanzado misiles y drones contra Arabia Saudita, afectando el flujo de petróleo del mayor exportador mundial de energía. La escalada forma parte de un conflicto regional que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y posteriormente se extendió al Líbano, los países del Golfo y Yemen.

En paralelo, los cuatro principales aeropuertos iraquíes suspendieron los vuelos desde y hacia Irán, una medida adoptada después de nuevas sanciones estadounidenses contra empresas vinculadas con Teherán.

El Tip: Arabia Saudita interceptó 6 misiles de los rebeldes dirigidos contra Taif y Yanbu, en la costa del mar Rojo.

Las restricciones estadounidenses también alcanzaron a aerolíneas iraníes en Emiratos Árabes Unidos y Omán.

La medida podría profundizar el aislamiento de Irán y agravar su crisis económica. Mohammad Mokhber, asesor del líder supremo iraní, acusó a los países de la región de “aliarse con Estados Unidos” y advirtió: “Si Irán no tiene la posibilidad de volar y recibir servicios aeroportuarios, entonces ningún país de la región tendrá esa posibilidad tampoco”.

Mientras tanto, el Gran Muftí de Arabia Saudita, el jeque Saleh bin Fawzan Al-Fawzan, llamó a los soldados del reino a estar preparados para dar la vida en la lucha contra los hutíes, en un mensaje difundido por la agencia estatal saudita.

El llamado ocurre después de semanas de ataques con misiles y drones contra territorio saudí, respondidos por Riad con bombardeos aéreos. El líder religioso sostuvo que proteger el territorio del reino y respaldar al Gobierno yemení reconocido internacionalmente son obligaciones prioritarias.

La escalada se mantiene pese a los esfuerzos realizados durante la Asamblea General de la ONU para reactivar las negociaciones y contener un conflicto que se ha extendido por Medio Oriente.