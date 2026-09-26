Victoria de Trump; permiten revisar las ciudadanías

Manifestantes se congregan el pasado 21 de septiembre en respuesta al tiroteo en el que murió el venezolano Wilber Rafael “N” en su auto, en manos del ICE, el día anterior en Texas.

La Corte Suprema de Estados Unidos reactivó una base de datos federal de inmigración que la administración de Donald Trump utiliza para verificar la ciudadanía de votantes registrados. El Gobierno sostiene que la medida busca combatir el voto de personas no residentes, mientras organizaciones defensoras del derecho al voto advierten que puede excluir a electores elegibles antes de los comicios de mitad de mandato de noviembre.

Los magistrados permitieron al Departamento de Justicia bloquear la orden de un juez federal que impedía a funcionarios estatales utilizar números de Seguro Social y otra información federal para revisar los padrones electorales y cotejarlos con registros de ciudadanía. La decisión fue adoptada por la mayoría conservadora, con una votación de 6-3. La mayoría sostuvo que la legislación federal permite al Departamento de Seguridad Nacional recibir información sobre ciudadanía y estatus migratorio de otras agencias.

El Tip: Estados republicanos ya utilizaron el sistema para revisar sus listas y algunos registros fueron borrados después de que se identificaron como no ciudadanos.

Sin embargo, el tribunal señaló en su fallo, aún sin firmar, que la Ley Nacional de Registro de Votantes prohíbe la depuración masiva del censo electoral en las semanas previas a las elecciones, lo que “limita el impacto potencial” de la decisión este año. Los estados aún pueden realizar consultas individuales sobre los votantes.

Los críticos afirman que estas acciones relacionadas con las elecciones por parte de los republicanos están motivadas menos por la preocupación por la seguridad electoral que por un intento de obtener ventaja política reduciendo el electorado, lo que conlleva el riesgo de privar del derecho al voto a electores elegibles, a modo de tendencia demócrata.

11 millones de migrantes mexicanos hay en Whasington

El sistema, conocido como Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés), fue creado por el Congreso en 1986 para comprobar el estatus migratorio de personas que solicitaban beneficios públicos. La administración de Donald Trump amplió su uso en 2025, después de que el Presidente ordenara reforzar los mecanismos para garantizar que sólo ciudadanos estadounidenses pudieran votar.