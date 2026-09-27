Detienen a 5 que se dirigían a base en Reino Unido usada por EU, por sospecha de terrorismo

Cinco personas fueron detenidas este domingo cerca de la base aérea RAF Fairford, en Gloucestershire, Reino Unido, por sospecha de un posible intento de cometer actos terroristas en las instalaciones.
La base es conocida por ser utilizada por Estados Unidos para diversas operaciones militares, entre ellas contra objetivos de Irán, por lo que el presidente Donald Trump celebró la captura y dijo que los sospechosos “buscaban causar grandes daños”.
De acuerdo con reportes de agencias internacionales, la Policía de Gloucestershire recibió un reporte poco después de la medianoche sobre tres vehículos sospechosos que aparentemente se dirigían hacia la base.
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Por lo anterior, las autoridades locales alcanzaron a los vehículos, después de lo cual las cinco personas a bordo fueron detenidas. Inicialmente, las autoridades vincularon a los sospechosos con presuntos delitos contemplados en la Ley de Explosivos, y posteriormente el caso quedó bajo conducción de unidades antiterroristas.
Autoridades locales establecieron un cordón de seguridad de 400 metros alrededor de los vehículos sospechosos, y especialistas militares en desactivación de explosivos hicieron una inspección de los mismos.
Además, 85 viviendas fueron evacuadas como medida de precaución en Welford, localidad cercana a la base.
La zona fue asegurada con policías armados, maquinaria pesada bloqueando accesos y alrededor de 30 vehículos de emergencia, entre policías, ambulancias y camiones de bomberos. Un helicóptero sobrevoló la zona durante el operativo.
Trump celebra detención: “Buscaban causar un gran daño a nuestro fuerte”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la detención de las cinco personas quienes, aseguró, buscaban “causar un gran daño a nuestro fuerte”.
Entrevistado por medios de comunicación en Chicago, Trump calificó la operación como “un trabajo increíble”.
“Fue un trabajo increíble. Los teníamos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestro fuerte. Los tuvimos bajo vigilancia durante mucho tiempo y los atrapamos”, dijo a la prensa.
Aunque la base de RAF Fairford es de propiedad británica, es controlada y usada por Estados Unidos. Incluso, ha sido utilizada para dirigir ataques contra Irán en el contexto de la guerra iniciada en febrero, lo que podría justificar un posible ataque.
En tanto, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, reconoció a las fuerzas de seguridad de su país por la acción de seguridad, pero hizo un llamado a evitar especulaciones mientras siguen las investigaciones.
“Mi agradecimiento va dirigido a la Policía de Gloucestershire, la Policía contra el Terrorismo, nuestras Fuerzas Armadas y todos aquellos que trabajan para mantener a salvo al público”, escribió Burnham.
“La investigación sigue en curso, y exhorto a las personas a no especular mientras las autoridades establecen los hechos completos”, concluyó.
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