Detienen a 5 que se dirigían a base en Reino Unido usada por EU, por sospecha de terrorismo

Policía local y otros cuerpos de seguridad atendieron "grave incidente" cerca de base aérea RAF Fairford en Gloucestershire, Reino Unido.

Cinco personas fueron detenidas este domingo cerca de la base aérea RAF Fairford, en Gloucestershire, Reino Unido, por sospecha de un posible intento de cometer actos terroristas en las instalaciones.

La base es conocida por ser utilizada por Estados Unidos para diversas operaciones militares, entre ellas contra objetivos de Irán, por lo que el presidente Donald Trump celebró la captura y dijo que los sospechosos “buscaban causar grandes daños” .

Aspecto de la base aérea RAF Fairford, en Gloucestershire, Reino Unido, utilizada por fuerzas estadounidenses. ı Foto: Reuters

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, la Policía de Gloucestershire recibió un reporte poco después de la medianoche sobre tres vehículos sospechosos que aparentemente se dirigían hacia la base.

Por lo anterior, las autoridades locales alcanzaron a los vehículos, después de lo cual las cinco personas a bordo fueron detenidas. Inicialmente, las autoridades vincularon a los sospechosos con presuntos delitos contemplados en la Ley de Explosivos, y posteriormente el caso quedó bajo conducción de unidades antiterroristas.

Base aérea de RAF Fairford, en Reino Unido, es utilizada por EU para dirigir ataques contra objetivos iraníes. ı Foto: Reuters

Autoridades locales establecieron un cordón de seguridad de 400 metros alrededor de los vehículos sospechosos, y especialistas militares en desactivación de explosivos hicieron una inspección de los mismos.

Además, 85 viviendas fueron evacuadas como medida de precaución en Welford, localidad cercana a la base.

La zona fue asegurada con policías armados, maquinaria pesada bloqueando accesos y alrededor de 30 vehículos de emergencia, entre policías, ambulancias y camiones de bomberos. Un helicóptero sobrevoló la zona durante el operativo.

Se instaló cerco de seguridad y se desalojaron hogares alrededor de la base RAF Fairford. ı Foto: Reuters

Trump celebra detención: “Buscaban causar un gran daño a nuestro fuerte”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la detención de las cinco personas quienes, aseguró, buscaban “causar un gran daño a nuestro fuerte”.

Entrevistado por medios de comunicación en Chicago, Trump calificó la operación como “un trabajo increíble”.

“Fue un trabajo increíble. Los teníamos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestro fuerte. Los tuvimos bajo vigilancia durante mucho tiempo y los atrapamos”, dijo a la prensa.

🚨 BREAKING: Donald Trump responds to the suspected bomb plot at RAF Fairford



"Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort, and working with the British worked out great and we got them" pic.twitter.com/PlChiTQlSx — Politics UK (@PolitlcsUK) September 27, 2026

Aunque la base de RAF Fairford es de propiedad británica, es controlada y usada por Estados Unidos. Incluso, ha sido utilizada para dirigir ataques contra Irán en el contexto de la guerra iniciada en febrero, lo que podría justificar un posible ataque.

En tanto, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, reconoció a las fuerzas de seguridad de su país por la acción de seguridad, pero hizo un llamado a evitar especulaciones mientras siguen las investigaciones.

I know today's incident near RAF Fairford will be deeply concerning for local residents and for many people following developments across the country.



My thanks go to Gloucestershire Police, Counter Terrorism Policing, our Armed Forces and all those working to keep the public… — Andy Burnham (@andyburnham) September 27, 2026

“Mi agradecimiento va dirigido a la Policía de Gloucestershire, la Policía contra el Terrorismo, nuestras Fuerzas Armadas y todos aquellos que trabajan para mantener a salvo al público”, escribió Burnham.

“La investigación sigue en curso, y exhorto a las personas a no especular mientras las autoridades establecen los hechos completos”, concluyó.

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