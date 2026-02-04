Vinculados a terrorismo, 5 de 37 entregados a EU

Al menos cinco de los 37 criminales expulsados de México a Estados Unidos el 20 de enero fueron objeto de una pesquisa de investigaciones de seguridad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sobre células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS).

Ambas organizaciones están designadas como organizaciones terroristas extranjeras conocidas por traficar narcóticos y armas, introducir migrantes ilegalmente en Estados Unidos y repatriar grandes cantidades de dinero a México.

El Dato: Esta transferencia de fugitivos a EU fue la mayor jamás realizada: la primera, el 27 de febrero de 2025, involucró a 29, y la segunda, el 12 de agosto de 2025, a 26.

“Estos arrestos demuestran el poder de la cooperación internacional para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a nuestras comunidades”, declaró Taekuk Cho, agente especial interino a cargo de ICE-El Paso. “ICE-El Paso y nuestros aliados en las fuerzas del orden están comprometidos a llevar a los fugitivos ante la justicia y a proteger la seguridad de Estados Unidos”, señaló.

El Gobierno de México arrestó a los individuos en cumplimiento de las órdenes de arresto emitidas tras las acusaciones formales en el Distrito Oeste de Texas. Los fugitivos fueron deportados a San Antonio, donde el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos los detuvo.

ICE-El Paso trabajó en estrecha colaboración con sus socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional/Grupo de Trabajo Conjunto-A, incluidos la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Alguaciles de EU, la ATF, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Patrulla Fronteriza.

Las siguientes personas, todas ellas ciudadanas mexicanas, enfrentan cargos federales: María Del Carmen Navarro Sánchez, Luis Carlos Dávalos López y Gustavo Castro-Medina están acusados de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras designadas, tráfico de narcóticos, tráfico de armas, contrabando de grandes cantidades de dinero y tráfico de personas.

Humberto Rivera Rivera está acusado de narcotráfico, además de ser líder de una facción del Cártel de Sinaloa en Valle de Juárez, Chihuahua. Fue arrestado en febrero de 2025 en virtud de una orden de arresto provisional que respaldaba una acusación formal de 2018 en el Distrito Oeste de Texas.

Roberto González Hernández, miembro de alto rango del Cártel de Los Cabrera, está acusado de conspiración para poseer con intención de distribuir narcóticos, tráfico de personas y posesión de arma de fuego durante un delito de drogas. ICE-Presidio, DEA-El Paso y FBI-El Paso investigaron el caso, que involucra a miembros actuales y antiguos de La Línea, una facción del Cártel de Juárez que opera en Ojinaga, Chihuahua, México.

Los 37 capos enviados a EU enfrentan una variedad de cargos federales en todo el país, incluido narcoterrorismo, brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, tráfico de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero y conspiración para traficar metanfetamina, fentanilo y cocaína.

Entre los detenidos en Estados Unidos, de acuerdo con el ICE- El Paso, se encuentran prolíficos traficantes de personas, violentos traficantes de armas y presuntos miembros de peligrosos cárteles de la droga, incluidas organizaciones designadas como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste (antes Los Zetas), el Cártel del Golfo, La Línea y la antigua Organización Beltrán-Leyva.

Esta transferencia representa apenas la tercera vez que México utiliza su Ley de Seguridad Nacional para expulsar a fugitivos a Estados Unidos. También es la mayor transferencia de fugitivos jamás realizada: la primera, el 27 de enero de 2025, involucró a 29 fugitivos, y la segunda, el 12 de febrero de 2025.

