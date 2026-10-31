Voto latino se dispara más del 80% en EU: ONG

Un votante llena una papeleta en el periodo de voto anticipado en Ohio, el pasado 9 de octubre.

La movilización del electorado latino se ha disparado de cara a las elecciones de medio mandato del próximo martes, con más de 5.2 millones de hispanos que ya han votado de forma anticipada, un incremento del 80 por ciento respecto a los comicios de 2022, según datos difundidos ayer por la organización Voto Latino.

“No estamos viendo un goteo. Es el tsunami que Voto Latino venía pronosticando. Los votantes latinos están acudiendo a votar de forma anticipada porque saben exactamente lo que está en juego: no es un debate abstracto, es absolutamente personal”, aseguró en una conferencia virtual la presidenta de la organización, María Teresa Kumar.

El Tip: León XIV se convirtió ayer en el primer papa en votar en una elección general estadounidense, al emitir por correo una papeleta en la contienda intermedia.

Un análisis de la plataforma TargetSmart señala que los más de 5.2 millones de sufragios emitidos por votantes latinos contrastan con los 2.9 millones registrados en el mismo momento de 2022. Esta cifra convierte al electorado latino en la minoría más movilizada, por encima de los afroamericanos, que tradicionalmente ocupan ese puesto.

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La apretada carrera por el control de la Cámara de Representantes y el Senado ha elevado la participación en todos los estratos de la sociedad, detalló Voto Latino. En comparación, en las elecciones de 2022 se habían emitido en general cerca de 33 millones de votos anticipados a cuatro días de la jornada electoral, frente a los más de 41.3 millones de este año, un incremento superior al dos por ciento.

Destacó el crecimiento del voto joven, con 400 mil personas de entre 18 y 29 años que ya han votado, en comparación con los 259 mil en 2022. Además, el empuje latino es mayor en algunos de los estados clave para el Senado como Alaska, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Ohio o Texas, don han depositado un 15 por ciento de los votos anticipados, contra 10 por ciento de 2018 y 2022.

El aumento del costo de vida es la principal preocupación del electorado hispano, según una encuesta de Voto Latino, aunque una gran proporción también señaló la política migratoria del presidente Donald Trump como determinante.