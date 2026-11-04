Xavier Becerra gana en California; es el primer mandatario electo de ascendencia mexicana

Xavier Becerra ganó la elección para gobernador de California y se convertirá en el primer latino elegido directamente para ocupar ese cargo en la historia moderna del estado, además de ser el primer mandatario de ascendencia mexicana en llegar a la gubernatura mediante el voto.

El demócrata derrotó al republicano Steve Hilton durante las elecciones celebrados este martes 3 de noviembre. Con este resultado, Becerra sucederá al actual gobernador Gavin Newsom, quien no podía buscar un nuevo periodo debido a los límites de mandato.

Su triunfo representa un acontecimiento histórico para California, donde el último gobernador latino fue Romualdo Pacheco, quien ocupó el cargo en 1875. Sin embargo, a diferencia de Becerra, Pacheco llegó a la gubernatura por sucesión, luego de que el entonces mandatario Newton Booth dejó el puesto.

De esta manera, Becerra se convertirá en el primer latino en más de 150 años en dirigir el estado y el primero en conseguirlo mediante una elección directa para gobernador.

We did it, California. Thank you. I’m honored to be your next Governor, and I’ll fight for every family in this state, every single day. Let’s get to work. pic.twitter.com/IiHghHjUaP — Xavier Becerra (@XavierBecerra) November 4, 2026

¿Quién es Xavier Becerra y cuáles son sus raíces mexicanas?

Xavier Becerra nació el 26 de enero de 1958 en Sacramento, California, y es hijo de padres de origen mexicano.

Su madre nació en Jalisco y emigró a Estados Unidos después de casarse con su padre, quien nació en Sacramento, pero creció en Tijuana, Baja California.

Durante su infancia creció en una familia trabajadora y fue el primero de sus familiares en obtener un título universitario. Estudió Economía en la Universidad de Stanford y posteriormente cursó la carrera de Derecho en la misma institución.

Su trayectoria política comenzó en California, donde fue integrante de la Asamblea Estatal entre 1990 y 1992. Posteriormente llegó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde permaneció durante 12 periodos consecutivos, de 1993 a 2017.

En enero de 2017 fue nombrado fiscal general de California, puesto desde el que encabezó distintas acciones legales contra las políticas de la primera administración del presidente Donald Trump.

🔵El demócrata Xavier Becerra ganó la gubernatura de California tras derrotar al republicano Steve Hilton.



Con este resultado, se convertirá en el primer gobernador latino del estado desde 1875.



🗞️📸@El_Universal_Mx pic.twitter.com/MmsGbUyLGs — Azucena Uresti (@azucenau) November 4, 2026

De secretario de Salud de Biden a gobernador de California

En 2021, Becerra dejó la fiscalía estatal para incorporarse al gabinete del entonces presidente Joe Biden como secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Desde esa posición estuvo al frente de una de las dependencias federales encargadas de coordinar los programas de salud pública, así como de supervisar instituciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Con su victoria electoral, Becerra regresa a la política estatal para encabezar el gobierno de California, uno de los estados más poblados y con mayor peso económico de Estados Unidos.

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MSL