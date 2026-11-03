Demócratas arrebatan la Cámara de Representantes a Republicanos, según proyecciones

Las elecciones intermedias definen el contrapeso parlamentario en el Congreso frente a la administración de Donald Trump.

La oposición demócrata arrebató este martes a los republicanos el control de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, de acuerdo con las proyecciones difundidas por las cadenas de televisión CNN y NBC News, así como por la agencia de noticias AP.

De acuerdo con las proyecciones, el triunfo de la bancada opositora permitirá establecer un contrapeso legislativo directo a las políticas de la administración del presidente Donald Trump.

Las mediciones se basaron en un análisis que coloca a los demócratas como ganadores de aproximadamente 244 escaños, una estimación que aún podría variar ligeramente mientras continúa el escrutinio.

Antes de la jornada de este martes, la composición de la Cámara de Representantes se mantenía dividida con una correlación de 219 escaños para los republicanos, 214 para los demócratas y dos asientos vacantes en el pleno parlamentario.

Debido a esa configuración legislativa previa, la bancada de oposición requería arrebatar de forma estratégica tres escaños al bloque conservador para alcanzar la mayoría absoluta que permitiera dar la vuelta al control de la Cámara Baja.

Las proyecciones proyectadas por las agencias y redes de televisión detallan que las tres victorias clave de la oposición se registraron en distritos estratégicos que anteriormente se encontraban bajo el dominio de la representación republicana.

En concreto, los demócratas habrían arrebatado a los republicanos la representación de tres demarcaciones clave: el distrito 11 de Carolina del Norte, el distrito 8 de Pensilvania y el distrito 7 del estado de Nueva Jersey.

Bajo este escenario de conteo, si el bloque demócrata consigue conservar la totalidad de las curules que mantenía previamente, estos tres triunfos de distrito les permitirían consolidar de manera oficial la mayoría y recuperar la Cámara de Representantes.

El vuelco en la Cámara Baja otorgará al Partido Demócrata la capacidad institucional de ser un contrapeso legislativo ante las iniciativas impulsadas por el mandatario estadounidense Donald Trump, quien acudió a las urnas en un ambiente influenciado por la controversia derivada del conflicto armado con Irán.

¿Cuándo son las elecciones intermedias?

Estados Unidos celebra sus elecciones intermedias a la mitad del periodo presidencial, un proceso electoral decisivo en el que la ciudadanía acude a las urnas para renovar la composición del Congreso federal, además de disputarse gobernaturas y diversos cargos de representación estatal y local según la jurisdicción correspondiente.

De acuerdo con el marco constitucional estadounidense, los integrantes de la Cámara de Representantes se eligen por periodos de dos años, mientras que los miembros del Senado cuentan con mandatos de seis años que se renuevan de manera escalonada en cada ciclo electoral.

En tanto, la contienda por el control del Poder Legislativo cobra relevancia estratégica, debido a las facultades constitucionales del Congreso para la aprobación del presupuesto público, el aval de iniciativas normativas y el ejercicio de fiscalización sobre las decisiones de la administración federal.

Además, el resultado final determinará las mayorías parlamentarias en ambas cámaras, definiendo el margen de gobernabilidad, la agenda legislativa y el equilibrio de poder para la segunda mitad del mandato presidencial.

Trump, en el centro de la polémica durante Elecciones Intermedias

Durante su segundo mandato iniciados en 2025, Donald Trump ha protagonizado múltiples polémicas marcadas por el uso del poder ejecutivo, choques internacionales y medidas de corte populista:

Política migratoria y ciudadanía: Decretó el fin de la ciudadanía por nacimiento (enmienda 14) y puso en marcha deportaciones masivas y aceleradas, generando amparos judiciales y protestas sociales

Guerra comercial e impuestos: Anunció agresivos aranceles globales contra socios comerciales tradicionales y potencias enemigas, lo que reavivó tensiones económicas geopolíticas y elevó los riesgos de inflación global

Política exterior y climática: Retiró nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), paralizó los fondos de ayuda exterior (desmantelando áreas de USAID) y redujo el respaldo directo a Ucrania frente a Rusia

Tensiones en Oriente Medio: Su escalada bélica y las acciones militares contra Irán encarecieron los precios del combustible global y fracturaron consensos de seguridad internacional

Uso del aparato estatal: Enfrentó duras críticas internas por purgar y despedir masivamente a empleados federales, recortar presupuesto a la educación e intentar reducir recursos a investigaciones médicas y científicas (NIH)

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JVR