Byron Donalds gana gubernatura de Florida; será el primer gobernador afroamericano del estado

Byron Donalds ganó la elección para gobernador de Florida y se convertirá en el primer afroamericano en ocupar ese cargo en la historia del estado, luego de imponerse al candidato demócrata David Jolly en los comicios celebrados este martes 3 de noviembre.

El republicano, quien actualmente se desempeña como representante en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, consiguió la victoria con cerca de 50 por ciento de los votos, de acuerdo con los resultados preliminares de la División de Elecciones de Florida.

Con este resultado, Donalds sucederá al gobernador Ron DeSantis, quien concluye su segundo periodo al frente del estado y no puede buscar una nueva reelección. El cambio de administración está previsto para enero de 2027.

THANK YOU FLORIDA!



I am humbled and grateful beyond measure. As your Governor, I will give you everything I have.



We are going to make life in Florida more affordable. We are going to keep our streets safe. We are going to invest in our young people so that they can attain the… — Byron Donalds (@ByronDonalds) November 4, 2026

¿Quién es Byron Donalds, gobernador electo de Florida?

Byron Donalds nació en Brooklyn, Nueva York, y posteriormente desarrolló su trayectoria profesional y política en Florida. Estudió Finanzas y Mercadotecnia en la Universidad Estatal de Florida y antes de ingresar a la política trabajó en los sectores bancario, financiero y de seguros.

Su carrera en cargos públicos comenzó en 2016, cuando obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes de Florida, donde permaneció hasta 2020.

Ese mismo año consiguió la elección para representar al distrito 19 de Florida en la Cámara de Representantes federal, cargo que asumió en enero de 2021. Desde entonces se convirtió en una de las figuras republicanas identificadas con el movimiento conservador y el grupo Freedom Caucus.

“Mr. President, I want you to hear from Florida that we are still red.”



Byron Donalds delivers a message to President Trump as he celebrates a historic victory in Florida’s governor’s race, becoming the state’s first Black governor.



Donalds reveals Trump was the second person… pic.twitter.com/GwJidc5uwa — Fox News (@FoxNews) November 4, 2026

Donald Trump respaldó su candidatura

Durante la contienda electoral, Donalds contó con el respaldo del presidente Donald Trump, quien lo apoyó desde las elecciones primarias republicanas. También recibió el respaldo de Ron DeSantis, gobernador saliente de Florida.

Su campaña se centró en temas como el costo de vida, la reducción de impuestos a la propiedad, los seguros de vivienda y la ampliación de las opciones educativas.

En la elección general enfrentó a David Jolly, exrepresentante federal que anteriormente perteneció al Partido Republicano, pero posteriormente se incorporó al Demócrata.

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MSL