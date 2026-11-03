¿Quién es Byron Donalds, que será nuevo gobernador de Florida? Origen, padres y esposa

El republicano Byron Donalds se convertirá en el nuevo gobernador de Florida y además se convertirá en el primer mandatario negro en ese estado.

De acuerdo con las proyecciones, el republicano se impuso al demócrata David Jolly. Florida es clave en todas las elecciones en Estados Unidos, pues es el cuarto estado más poblado con 29 votos electorales.

¿Quién es Byron Donalds?

Byron Lowell Donalds nació el 28 de octubre de 1978 en Brooklyn, Nueva York, donde fue criado en un hogar en cabezado por su madre. Tras asistir a la Universidad A&M de Florida y graduarse en Finanzas y Mercadotecnia por la Universidad Estatal de Florida en 2002, se trasladó al suroeste de Florida, donde desarrolló una trayectoria profesional de casi dos décadas en la industria bancaria, financiera y de seguros. Reside en Naples junto a su esposa Erika y sus tres hijos.

Su incursión en la política se consolidó hacia 2010 a través del movimiento conservador Tea Party. Aunque en 2012 no logró la candidatura en las primarias republicanas para el Congreso, en 2016 resultó electo para la Cámara de Representantes de Florida representando al Distrito 80.

Durante su paso por la legislatura estatal presidió el Subcomité de Seguros y Banca, impulsando un perfil enfocado en la libertad económica, el libre mercado y la desregulación.

En 2020 fue electo para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 19.º distrito congresional de Florida. En el Congreso se alineó estrechamente con el ala más conservadora del Partido Republicano y el movimiento MAGA, destacándose como un defensor de la responsabilidad fiscal, la seguridad fronteriza, los derechos de la Segunda Enmienda y la libertad de elección educativa.

Su relevancia nacional aumentó considerablemente cuando integró las listas de apoyo de la campaña presidencial de Donald Trump en 2024.

Convertido en una de las figuras afroamericanas más destacadas dentro del conservadurismo estadounidense, Donalds lanzó su candidatura para la gobernación de Florida en el ciclo electoral de 2026, ganando la nominación primaria republicana con el respaldo formal de Donald Trump.

¿Quién es la esposa de Byron Donalds?

La esposa de Byron Donalds es Erika Donalds. En instagram ella tiene más de 22 mil seguidores, y presume que acompaña a su esposo en todos los eventos de campaña.

Se casaron en 2003 y tienen tres hijos. Erika Donalds es empresaria, contadora de profesión y una activa defensora de la libre elección escolar y la reforma educativa. Además, ha formado parte de la Junta Escolar del Condado de Collier y lidera organizaciones enfocadas en la educación.

Erika Donalds y Byron Donalds ı Foto: IG Erika Donalds

¿Quiénes son los padres de Byron Donalds y qué nacionalidad tienen?

Los papás de Byron Donalds son Meredith Brown y de su padre no se sabe su nombre ya que no estuvo presente en la crianza del próximo gobernador de Florida.

La mamá de Byron Donalds es jamaicano, mientras que su padre es de Panamá, sin embargo Meredith crió a su hijo como madre soltera en el barrio Crown Heights, en Brooklyn, Nueva York.

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