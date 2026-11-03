¿Partido Demócrata en EU es de izquierda o derecha?

Te contamos qué es el Partido Demócrata y su ideología política.

Estados Unidos celebra elecciones cada dos años, que se van alternando entre las presidenciales y las de medio término (midterms). Por ello, cada que se cumple ese periodo volvemos a escuchar los mismos nombres: Partido Republicano y Partido Demócrata. Este segundo ha ganado popularidad entre votantes jóvenes, pero ¿es de derecha o de izquierda?

La política en Estados Unidos funciona solo con dos grandes partidos: el Republicano (rojo) y el Demócrata (azul). Esto lo diferencia de otros países, donde hay hasta más de una decena de partidos (Alemania y Brasil son ejemplo de ello).

Elecciones en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Tras la llegada al poder de Donald Trump, el nombre del Partido Demócrata empezó a sonar entre votantes jóvenes, artistas, intelectuales y otras figuras relevantes. Pero, ¿por qué el apoyo al partido azul? ¿Es de derecha o izquierda? Te contamos.

Esta es la ideología política del Partido Demócrata

La política en Estados Unidos se divide en dos grandes partidos: Republicano y Demócrata. Por lo anterior, tradicionalmente se considera que cada uno representa a las dos grandes corrientes políticas: izquierda y derecha.

Entonces, ¿a cuál pertenece el Partido Demócrata? Históricamente, al partido azul se le ha vinculado con la izquierda , aunque esta es una definición ambigua considerando las diversas tendencias que existen de la izquierda y las múltiples corrientes al interior de esta fuerza política.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos. ı Foto: Especial.

Si es posible resumir las iniciativas que históricamente impulsa el Partido Demócrata, por la cuales se le considera una fuerza de izquierda, serían:

Mayor intervención pública para reducir desigualdad y costos

Más impuestos a grandes empresas y personas de altos ingresos;

Seguridad fronteriza combinada con vías legales o de ciudadanía para ciertos inmigrantes sin estatus

Inversión industrial y medidas comerciales en sectores estratégicos

Más énfasis en derechos reproductivos, diversidad y protección de minorías

Mayores controles a las armas de fuego

Lo anterior se distingue del Partido Republicano, que ha sido históricamente considerado de derecha, y se caracteriza —en pocas palabras— por mano dura en sectores como la inseguridad, migración y regulación estatal.

Election Day is the one chance we have to throw Republicans out of power and hold Trump accountable.



VOTE on or before Tuesday, November 3. pic.twitter.com/uFqOkLo7Bu — Democrats (@TheDemocrats) November 1, 2026

Por el Partido Demócrata han sido presidentes Joe Biden (2021 - 2025), Barack Obama (2009 - 2017, primer presidente afroamericano de la historia de EU), Bill Clinton (1993 - 2001), entre otros.

No obstante, se repite: el Partido Demócrata no es una fuerza homogénea, sino que a su interior hay corrientes, tendencias y diferencias.

A pesar de ello, se ha convertido en años recientes en la principal plataforma de oposición a la “derecha”, a Donald Trump y al movimiento MAGA, por lo cual ha atraído a un buen número de votantes y simpatizantes.

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