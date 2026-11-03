¿Partido Demócrata en EU es de izquierda o derecha?

Estados Unidos celebra elecciones cada dos años, que se van alternando entre las presidenciales y las de medio término (midterms). Por ello, cada que se cumple ese periodo volvemos a escuchar los mismos nombres: Partido Republicano y Partido Demócrata. Este segundo ha ganado popularidad entre votantes jóvenes, pero ¿es de derecha o de izquierda?
La política en Estados Unidos funciona solo con dos grandes partidos: el Republicano (rojo) y el Demócrata (azul). Esto lo diferencia de otros países, donde hay hasta más de una decena de partidos (Alemania y Brasil son ejemplo de ello).
Tras la llegada al poder de Donald Trump, el nombre del Partido Demócrata empezó a sonar entre votantes jóvenes, artistas, intelectuales y otras figuras relevantes. Pero, ¿por qué el apoyo al partido azul? ¿Es de derecha o izquierda? Te contamos.
Esta es la ideología política del Partido Demócrata
La política en Estados Unidos se divide en dos grandes partidos: Republicano y Demócrata. Por lo anterior, tradicionalmente se considera que cada uno representa a las dos grandes corrientes políticas: izquierda y derecha.
Entonces, ¿a cuál pertenece el Partido Demócrata? Históricamente, al partido azul se le ha vinculado con la izquierda, aunque esta es una definición ambigua considerando las diversas tendencias que existen de la izquierda y las múltiples corrientes al interior de esta fuerza política.
Si es posible resumir las iniciativas que históricamente impulsa el Partido Demócrata, por la cuales se le considera una fuerza de izquierda, serían:
- Mayor intervención pública para reducir desigualdad y costos
- Más impuestos a grandes empresas y personas de altos ingresos;
- Seguridad fronteriza combinada con vías legales o de ciudadanía para ciertos inmigrantes sin estatus
- Inversión industrial y medidas comerciales en sectores estratégicos
- Más énfasis en derechos reproductivos, diversidad y protección de minorías
- Mayores controles a las armas de fuego
Lo anterior se distingue del Partido Republicano, que ha sido históricamente considerado de derecha, y se caracteriza —en pocas palabras— por mano dura en sectores como la inseguridad, migración y regulación estatal.
Por el Partido Demócrata han sido presidentes Joe Biden (2021 - 2025), Barack Obama (2009 - 2017, primer presidente afroamericano de la historia de EU), Bill Clinton (1993 - 2001), entre otros.
No obstante, se repite: el Partido Demócrata no es una fuerza homogénea, sino que a su interior hay corrientes, tendencias y diferencias.
A pesar de ello, se ha convertido en años recientes en la principal plataforma de oposición a la “derecha”, a Donald Trump y al movimiento MAGA, por lo cual ha atraído a un buen número de votantes y simpatizantes.
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