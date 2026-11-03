¿Qué estados eligen Gobernador en las elecciones intermedias en EU?

En estos estados de Estados Unidos se vota para renovar gubernatura este martes 3 de noviembre.

Estadounidenses votan este “supermartes” 3 de noviembre en las elecciones de medio término, una jornada electoral clave que definirá cómo se comportará el Ejecutivo —es decir, el presidente Donald Trump— en los dos años que restan de su gestión al renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Asimismo, se vota para renovar gobernador en 36 estados, más de la mitad del país.

Las elecciones de medio término, también conocidas como midterms, definen y, en ocasiones, reconfiguran el mapa político de Estados Unidos. No solo determinan qué partido obtiene mayor control en el Congreso, sino que miden la aprobación del partido en el poder en los estados donde se renueva la gubernatura.

Fotografía de archivo de las elecciones en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Por ello la renovación de la gubernatura es igualmente importante que la del Congreso. Incluso, algunos estados son considerados clave durante las midterms, al ser bastiones históricos de uno u otro partido.

¿En qué estados de EU se vota para elegir gobernador este martes 3 de noviembre?

Este martes en Estados Unidos se vota para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado, gubernaturas y algunos cargos locales.

En total, son 36 estados en los que se vota para renovar la gubernatura, lo que representa más de la mitad del territorio estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ı Foto: Reuters

En 19 de estos estados el cargo está abierto, por límite de mandatos o retiro del titular, mientras que el resto son reelecciones.

A continuación, se enlistan los 36 estados en donde este “supermartes” se vota para renovar gubernatura, se ubica al candidato demócrata con una D y al republicano con una R.

Alabama : Doug Jones (D) vs Tommy Tuberville (R)

Alaska : Jonathan Kreiss-Tomkins (D) vs Dave Bronson (R), Treg Taylor (R) y Bernadette Wilson (R)

Arizona: Katie Hobbs (D), gobernadora en funciones, vs Andy Biggs (R)

Arkansas : Fred Love (D) vs Sarah Huckabee Sanders (R), gobernadora en funciones

California : Xavier Becerra (D) vs Steve Hilton (R)

Colorado : Phil Weiser (D) vs Victor Marx (R)

Connecticut : Ned Lamont (D), gobernador en funciones, vs Ryan Fazio (R)

Florida : David Jolly (D) vs Byron Donalds (R)

Georgia : Keisha Lance Bottoms (D) vs Rick Jackson (R)

Hawái : Josh Green (D), gobernador en funciones, vs Gary Cordery (R)

Idaho : Terri Pickens (D) vs Brad Little (R), gobernador en funciones

Illinois : JB Pritzker (D), gobernador en funciones, vs Darren Bailey (R)

Iowa : Rob Sand (D) vs Zach Lahn (R)

Kansas : Cindy Holscher (D) vs Ty Masterson (R)

Maine : Hannah Pingree (D) vs Robert Charles (R)

Maryland : Wes Moore (D), gobernador en funciones, vs Dan Cox (R)

Massachusetts : Maura Healey (D), gobernadora en funciones, vs Michael Minogue (R)

Míchigan : Jocelyn Benson (D) vs John James (R)

Minnesota : Amy Klobuchar (D) vs Lisa Demuth (R)

Nebraska : Lynne Walz (D) vs Jim Pillen (R), gobernador en funciones

Nevada : Aaron Ford (D) vs Joe Lombardo (R), gobernador en funciones

Nuevo Hampshire : Cinde Warmington (D) vs Kelly Ayotte (R), gobernadora en funciones

Nuevo México : Deb Haaland (D) vs Gregg Hull (R)

Nueva York : Kathy Hochul (D), gobernadora en funciones, vs Bruce Blakeman (R)

Ohio : Amy Acton (D) vs Vivek Ramaswamy (R)

Oklahoma : Cyndi Munson (D) vs Mike Mazzei (R)

Oregón : Tina Kotek (D), gobernadora en funciones, vs Christine Drazan (R)

Pensilvania : Josh Shapiro (D), gobernador en funciones, vs Stacy Garrity (R)

Rhode Island : Helena Foulkes (D) vs Aaron Guckian (R)

Carolina del Sur : Jermaine Johnson (D) vs Alan Wilson (R)

Dakota del Sur : Dan Ahlers (D) vs Larry Rhoden (R), gobernador en funciones

Tennessee : Jerri Green (D) vs Marsha Blackburn (R)

Texas : Gina Hinojosa (D) vs Greg Abbott (R), gobernador en funciones

Vermont : Amanda Janoo (D) vs Phil Scott (R), gobernador en funciones

Wisconsin : David Crowley (D) vs Tom Tiffany (R)

Wyoming: Kenneth Casner (D) vs Eric Barlow (R)

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