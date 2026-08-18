Byron Donalds, respaldado por Trump, gana las primarias republicanas para gobernador de Florida

De cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, el representante Byron Donalds ganó este martes la nominación del partido republicano a la gubernatura de Florida, según las proyecciones de The Associated Press.

Donalds, partidario del movimiento MAGA (Make America Great Again), cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump para suceder al gobernador republicano Ron DeSantis, quien no puede presentarse a la reelección para un tercer mandato consecutivo.

Es considerado el favorito para ganar en los comicios del próximo 3 de noviembre . En caso de imponerse ante el exrepresentante demócrata David Jolly, se convertiría en el primer gobernador negro de Florida.

Byron Donalds, representante republicano. ı Foto: AP

“Byron Donalds será un gobernador verdaderamente grande y poderoso para Florida, y cuenta con mi respaldo total y absoluto”, escribió Donald Trump el 20 de febrero de 2025 en su plataforma Truth Social, antes de que el representante anunciara su candidatura.

Donalds se ha comprometido a “implementar la agenda” conservadora de Trump en Florida, que pretende “proteger la vida” y mantener la “ideología radical woke” fuera de las escuelas. “Byron siempre luchará contra la agenda de la izquierda”, según su plataforma política.

Además, destaca su postura en torno a la migración irregular, sobre la que contempla asegurar la frontera para, según él, detener “la entrada masiva de drogas” a Estados Unidos.

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cehr