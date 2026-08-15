En la frontera sur se vivían casos como Ceuta: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que bajo el gobierno de su antecesor, el demócrata Joe Biden, el país vivió a diario un episodio de entrada masiva de inmigrantes ilegales, como el ocurrido recientemente en Ceuta, España.

“Lo vieron el otro día en España, ¿verdad? Ahora imaginen: dejaron entrar a 65 mil personas. Recuerden: 25 millones de personas (en cuatro años), nosotros estábamos peor. Fue así cada día en nuestro país, durante meses y meses”, dijo en referencia a los indocumentados que alega que había en EU antes de su mandato.

En un mitin en el condado de Nassau, en Nueva York, el republicano arremetió contra la política migratoria de “frontera abierta” a la que atribuyó la entrada de “muchos criminales”, criticó a la entonces zar de la frontera, la exvicepresidenta y excandidata presidencial demócrata, Kamala Harris, y enfatizó que su Gobierno tiene “la facultad de sacar del país a las personas que están aquí ilegalmente”.

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Trump centró su discurso en la reducción del crimen su liderazgo, en concreto en Nueva York, que durante años estuvo azotada por la violencia de pandillas, y ofreció su respaldo al alcalde de Nassau, el republicano Bruce Blakeman, que se presenta como candidato por el partido a gobernador del estado frente a la actual mandataria, la demócrata Kathy Hochul, señalándolo como un defensor de la ley.