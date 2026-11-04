La Policía Nacional de Filipinas informó este miércoles que encontró material relacionado con abuso y explotación sexual infantil en varios dispositivos electrónicos vinculados a Thomas Markle Sr., papá de Meghan Markle, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Enrique.

El caso es de alcance internacional debido a que la investigación cuenta con la colaboración del FBI y a que las denuncias fueron impulsadas por el propio hijo del investigado, Thomas Markle Jr. La Fiscalía General de Baja California (FGE) también efectuó un cateo en una bodega en Tijuana que pertenecía a Markle Sr. por presuntamente almacenar el mismo tipo de material.

Policía de Filipinas confirma material de abuso en dispositivos de Thomas Markle, papá de Meghan Markle

De acuerdo con las autoridades filipinas, un análisis forense preliminar detectó archivos multimedia en dispositivos ligados a Thomas Markle Sr. que contendrían material de abuso y explotación sexual infantil.

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El general Wilson Asueta, de la Dirección de Investigación y Gestión de Detectives de la Policía Nacional de Filipinas, señaló que entre los contenidos examinados aparecen menores de ambos sexos junto a adultos en conductas sexuales explícitas.

Las autoridades de Filipinas informaron que el material incluye nueve teléfonos móviles, cinco discos duros, tres tarjetas SD, una cámara fotográfica, además de 20 rollos de película sin revelar y 45 cintas de video. Los peritajes continúan para determinar cuál fue la participación de Markle en los archivos y las posibles responsabilidades penales que enfrentaría.

Thomas Markle está bajo investigación por presuntamente almacenar material sexual infantil. ı Foto: Captura de video (Good Morning Britain, vía Proceso) / Cortesía El Universal

Según información de The Sun, Thomas Markle Jr. denunció a su padre y entregó a las autoridades material que presuntamente pertenecía a Thomas Markle Sr. El medio hermano de Meghan Markle aseguró haber encontrado “cientos, si no miles” de imágenes relacionadas con abuso infantil en cajas abandonadas en una casa en la ciudad filipina de Cebú.

Por su parte, Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique, afirmó que conocía acusaciones similares desde 2018 y señaló que esa situación influyó en su decisión de romper la relación con su padre y mantenerlo alejado de sus hijos. Además, expresó su “profunda consternación” por las investigaciones en curso.

Mientras tanto, Thomas Markle Sr. rechazó las acusaciones y aseguró al Daily Mail que se trata de “un montón de mentiras”.

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