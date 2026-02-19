¿Quién es el ex príncipe Andrés y por qué lo detuvieron?

El ex príncipe Andrés fue arrestado por la policía británica presunta mala conducta durante su ocupación de un cargo público, las acusaciones que lo vinculan con el caso Epsrein continúan siendo investigadas.

La Policía de Thames Valley abrió una investigación formal contra Andrwe Mountbatten Windsor, quien es el ex príncipe Andrés y hermano del rey Carlos III de Reino Unido.

Este jueves el ex príncipe Andrés fue arrestado en Berkshire y Norfolk, actualmente permanece bajo custodia, y de acuerdo con el subjefe de la policía Oliver Wright, este arresto se debe a la investigación que están realizando por mala conducta en un cargo público.

Pese a que se pueda suponer que el arresto tiene relación con el caso de Virginia Giuffre, quien afirmó ser traficada cuando tenía 17 años para mantener relaciones sexuales con el entonces príncipe Andrés, la investigación no tiene relación.

¿Quién es el ex príncipe Andrés y qué hizo?

Andrew Mountbatten Windsor nació el 19 de febrero de 1960 en Londres, Inglaterra, y es el tercer hijo de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de edimburgo; Andrés es el hermano menor del rey Carlos III.

El ex príncipe Andrés contrajo matrimonio con Sarah Ferguson, quien fue nombrada duquesa de York en 1986, por lo que este también recibió el título de duque de York; y durante muchos años tuvo responsabilidades propias de la familia real como dar apoyo a las organizaciones benéficas y asistiendo a eventos.

Adrew Mountbatten se vió envuelto en polémicas después de que se diera a conocer que tuvo una amistad con Jeffrey Epstein y que declarara que no se arrepentía de su amistad durante una entrevista que le realizaron en 2019.

En 2020 las actividades relacionadas con su posición dentro de la realeza terminaron, por lo que permaneció fuera del ojo público desde entonces, y en 2021 Virginia Giuffre emitió una demanda civil por abuso sexual y pederastía contra el ex príncipe.

En 2022 el ex príncipe Andrés llegó a un acuerdo económico con Guiffre por las acusaciones que emitió en contra de este, con la intención de evitar un juicio en Nueva York, y en abril del 2025 Virginia se suicidó.

En 2025 el ex príncipe Andrés se separó de sus títulos debido a las acusaciones que existían en su contra por su vínculo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, pues este consideró que debía priorizar su deber con su familia y con su país.

Asimismo, el 30 de octubre del 2025 se informó que además de retirar los títulos del ahora ex príncipe Andres, también se terminó su contrato de arrendamiento en Royal Lodge, por lo que tuvo que mudarse a Berkshire.

De acuerdo con la página de la enciclopedia británica, Andrés fue arrestado este 19 de febrero debido a que el presunto abuso de poder y mala conducta en un cargo público está relacionado con información que este proporcionó a Epstein.

Señalan que el ex príncipe Andrés proporcionó a Jeffrey Epstein documentos confidenciales a los que tuvo acceso cuando fue enviado comercial británico, y esta es la presunta causa de su arresto de este jueves.

