Bobby Pulido volvió a ocupar titulares pues se confirmó su victoria en las elecciones de Estados Unidos de 2026, donde obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes por el Distrito 15 de Texas.

El intérprete de éxitos como “Desvelado” sorprendió a sus seguidores hace tiempo cuando dejó los escenarios para iniciar una nueva etapa en la política.

¿Por qué Bobby Pulido se retiró y dejó la música? ¿Ya no canta?

Bobby Pulido se retiró de la música tras más de 30 años de carrera. Para tranquilidad de sus fans, el intérprete no lo hizo debido a problemas de salud ni a una polémica, sino a su interés por incursionar en la política.

El cantante decidió hacer a un lado la música texana para enfocar sus esfuerzos en la política y representar a las comunidades del sur de Texas.

“En 2026 estaré postulándome en un cargo político, en un intento por cumplir mi sueño de toda la vida, servir a mi gente. Por ahora no puedo revelar a qué puesto me postularé ni ningún detalle, la gente agotada de una temporada política, en su debido momento todos sabrán lo que represento y en que capacidad me gustaría servir”, dijo Bobby Pulido en 2024 durante una transmisión de Facebook.

Además, en ese momento el cantante adelantó que su gira de 2025 sería su despedida de los escenarios.

Finalmente, tras meses de trabajo en territorio con su campaña política, el nacido en Edinburg, Texas, Estados Unidos, en 1971, ganó un escaño en una jornada electoral histórica.

Bobby Pulido ahora tiene un lugar en la Cámara de Representantes por el Distrito 15 de Texas, con el Partido Demócrata, y esta tarde agradeció a la ciudadanía por brindarle apoyo.

“Cuando dije estas palabras en mi concierto final, me refería a cada uno de ellos. Menudo viaje ha sido. Desde el fondo de mi corazón, ¡GRACIAS!“, escribió en Instagram.

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