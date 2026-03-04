El cantante tejano Bobby Pulido, conocido por éxitos como “Desvelado”, sorprendió a sus fans al anunciar su incursión en la política estadounidense. Tras ganar las primarias demócratas en Texas, se convirtió en candidato para representar al Distrito 15 del Valle del Río Grande en el Congreso de Estados Unidos.

La noticia generó debate en redes sociales y medios, pues muchos se preguntaron si era legal que se postulara, pues se especula que el intérprete podría ser mexicano. Sin embargo, es ciudadano estadounidense y que su vida ha estado profundamente ligada al sur de Texas. Conoce la historia del famoso.

¿De dónde es Bobby Pulido?

Bobby Pulido, cuyo nombre real es José Roberto Pulido Jr., nació el 25 de abril de 1971 en Edinburg, Texas, por lo que tiene nacionalidad estadounidense, pero proviene de una familia mexicana. Es hijo del reconocido músico tejano Roberto Pulido, apodado El Primo, y nieto de Mario Montes, integrante de la agrupación norteña Los Donneños.

Desde pequeño estuvo rodeado de música, lo que marcó su destino artístico. El intérprete de “Desvelado” se crió en el Valle del Río Grande, donde estudió en la Edinburg High School y posteriormente cursó Ciencias Políticas antes de dedicarse de lleno a la música.

En los años noventa debutó con fuerza en el género tejano, donde logró conquistar al público joven con su estilo fresco y bilingüe. El cantante continúa siendo muy popular en México. Su carrera lo llevó a escenarios internacionales y le valió reconocimientos como el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Tejana en 2022.

Más allá de su faceta artística, Bobby Pulido ha conseguido construir una vida familiar. Está casado y es padre de cuatro hijos, a quienes ha criado en Edinburg, la misma comunidad donde nació. De acuerdo con información de su sitio web oficial, asegura que su mayor orgullo es ser esposo y padre, y que su compromiso político surge del deseo de construir un mejor futuro para la próxima generación.

Ahora sabes que, aunque algunos fans identifican a Bobby Pulido como mexicano por su cercanía cultural y musical con el país, además de por su icónico look vaquero, el cantante es estadounidense de nacimiento y ha vivido siempre en Texas. No obstante, su cercanía con la cultura latina es indiscutible, pues es de ascendencia mexicana.