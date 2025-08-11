Bobby Pulido se retira por la “puerta grande” en el Auditorio Nacional

Roberto Bobby Pulido, nacido en Edinburg, Texas, Estados Unidos, en 1971, es uno de los máximos exponentes de la música texana o tex-mex.

Desde sus inicios en la década de los años 90 se convirtió en un referente para varias generaciones con su estilo que fusiona la música tradicional norteña con influencias country y pop. Su éxito “Desvelado” se volvió un himno, y en 2022 recibió su primer Latin Grammy, consolidando una carrera de casi 30 años que sigue vigente y en constante evolución.

“Los sueños se hacen realidad”, expresó Bobby Pulido al inicio de su última desvelada en la Ciudad de México como parte de su gira Por la puerta grande tour, con la que dijo adiós a su vida en los escenarios.

Fue en el Auditorio Nacional donde se despidió, recinto al que jamás imaginó llegar, por lo que lo consideró uno de sus mayores logros la noche del sábado.

Durante más de dos horas, el cantante, compositor y guitarrista deleitó a más de nueve mil 700 seguidores con un repertorio que recorrió sus grandes éxitos y nuevas versiones, sumando más de 30 canciones.

Desde los primeros acordes, el Coloso de Reforma vibró con temas como “Algún día”, “Se murió el amor”, “Qué más te puedo dar” y “Vanidosa”, que pusieron a bailar a la mayoría de los asistentes.

El primer invitado de la noche fue Kevin Aguilar, joven talento de 14 años originario del Estado de México, con quien Pulido interpretó a dueto “Te voy a amar”. El público los llenó de aplausos y ovaciones.

Uno de los momentos más emotivos fue la participación de don Roberto Pulido, padre de Bobby y leyenda del género tex-mex. Juntos cantaron “Cuida bien a tu mamá” y “Contra el tiempo”. Además, don Roberto interpretó “Obsesión” y “Te vi partir”, recibiendo una ovación que llenó de orgullo a padre e hijo.

Las colaboraciones continuaron con Los Socios del Ritmo, quienes de forma virtual pusieron sabor con una versión en cumbia de “Otra como tú”, seguida de “Zona de peligro” y “Permaneces en mí”.

También estuvo el cantante Víctor García, quien acompañó a Bobby Pulido en “Otra vez”, tema que confesó haber rechazado en el pasado, pero que hoy interpreta con gran entusiasmo y alegría.

El cantante rompió la formalidad del Auditorio Nacional invitando a la audiencia a levantarse y bailar: “No estamos en un baile, pero me vale… si te quieres parar a bailar, que te valga”, les dijo a sus seguidores y la respuesta fue inmediata y contagiosa; bailaron como si estuvieran en un palenque.

Entre sus éxitos también destacaron “Móntame”, “Se me antoja”, “La plancha” y “Margarita”. Pulido sorprendió al interpretar por primera vez en este recinto el tema country en inglés “Cindy Don’t Know”, recordando su herencia bilingüe y el cruce cultural entre Estados Unidos y México.

Antes del cierre, compartió un mensaje muy personal: “Yo soy americano, pero comparto mucho con México. Soy un hijo adoptado de este país. Yo nací en Estados Unidos, no soy mexicano, pero los entiendo perfectamente bien, y por eso les traje este regalo”. Invitó entonces al rapero Santa Fe Klan a interpretar “Por mi México”, llenando el lugar de energía y emoción.

El cierre fue apoteósico con “Celoso” y el esperado himno “Desvelado”, cantado junto a todos sus invitados. Sin embargo, para despedirse regaló tres temas más: “Enséñame”, “A tu lado” y “Vive”, consolidando así una noche memorable en la que Bobby Pulido reafirmó su lugar como uno de los grandes de la música tex-mex.