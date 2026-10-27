Bobby Pulido busca ser congresista en EU y recibe apoyo de Bill Clinton | VIDEO

El cantante Bobby Pulido busca dar el salto de los escenarios a la política estadounidense y llegar al Congreso, una candidatura que recibió el respaldo público del expresidente Bill Clinton, quien llamó a los votantes a apoyarlo en las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre.

El exmandatario difundió un mensaje en video en el que expresó su apoyo al intérprete de Desvelado, quien busca representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En su intervención, Clinton destacó la importancia de la contienda y pidió a los ciudadanos participar en los comicios.

El respaldo llega a pocos días de la jornada electoral, en la que Pulido, candidato del Partido Demócrata, se enfrentará a la republicana Monica De La Cruz, actual representante del distrito, en una contienda por uno de los escaños de la Cámara baja estadounidense.

Ok, pero nunca me imaginé ver a Bill Clinton hablando de Bobby Pulido, y menos pidiendo que la gente vote por él pic.twitter.com/PsvCKEl96F — Saul Vazquez Torres (@Sawie) October 26, 2026

¿Quién es Bobby Pulido?

Bobby Pulido es un cantante nacido en Edinburg, Texas, que construyó una carrera de más de tres décadas dentro de la música tejana.

A lo largo de su trayectoria, el intérprete ha recibido nominaciones a los Latin Grammy y a los Tejano Music Awards. Sin embargo, en esta etapa de su carrera busca abrirse paso en un ámbito distinto: la representación política de las comunidades del sur de Texas.

Pulido anunció su intención de competir por el Congreso en septiembre de 2025. Desde entonces, su campaña se ha enfocado en asuntos como el costo de vida, la atención médica, la migración y las condiciones económicas que enfrentan las familias y los trabajadores de la región.

¿A qué cargo aspira Bobby Pulido?

El cantante busca representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, uno de los órganos que integran el Congreso federal. Para conseguirlo, deberá imponerse en la elección general del 3 de noviembre de 2026.

Su rival es Monica De La Cruz, integrante del Partido Republicano, quien busca conservar el escaño que ocupa desde 2023. El distrito incluye comunidades del Valle del Río Grande y otras zonas del sur y centro de Texas, donde la población hispana tiene una presencia importante.

¿Qué dijo Bill Clinton sobre su candidatura?

El respaldo de Clinton se hizo público el lunes 26 de octubre, cuando el expresidente pidió votar por Pulido a través de un video compartido en las redes sociales del cantante.

En su mensaje, Clinton destacó la relevancia de elegir representantes que atiendan las necesidades de la población y se refirió a temas como el costo de vida y el acceso a los servicios de salud. También llamó a los ciudadanos a participar en la jornada electoral.

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MSL