El Congreso difunde videos de los Clinton

El Congreso de Estados Unidos publicó ayer los videos íntegros de las declaraciones a puerta cerrada que la semana pasada rindieron el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en torno al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, en una decisión que responde a años de exigencias de transparencia sobre el manejo del caso.

Las grabaciones, de cuatro horas con 33 minutos cada una, fueron colocadas en el canal oficial de la Cámara de Representantes. Ambos comparecieron ante el Comité de Supervisión, encabezado por republicanos, como parte de una investigación sobre la actuación del gobierno federal en las pesquisas relacionadas con el financista y su conspiradora condenada, Ghislaine Maxwell.

El Dato: El expresidente Bill Clinton dijo a los legisladores que el presidente Donald Trump le comentó que había pasado “algunos buenos momentos” con Jeffrey Epstein.

En el video, Bill Clinton se ve incómodo ante algunas preguntas. En distintos momentos, una de sus abogadas le pone la mano sobre el hombro mientras responde. Su declaración marcó la primera ocasión que un expresidente fue obligado a testificar ante un comité legislativo.

El exmandatario explicó que conoció a Epstein después de que su entonces secretario del Tesoro, Larry Summers, los pusiera en contacto. Señaló que el financista había realizado un compromiso millonario para investigación del cerebro y que deseaba conversar sobre economía y política. Reconoció que viajó en el avión privado de Epstein a inicios de la década de los 2000, antes de que existieran acusaciones penales en su contra.

Registros de vuelo muestran que entre 2002 y 2003 realizó cuatro viajes internacionales en el Boeing 727 del financista a destinos como Bangkok, Brunei, Ruanda, Rusia y China, en desplazamientos que, dijo, estaban vinculados con actividades de la Fundación Clinton para establecer una red global de suministro de medicamentos contra el Sida. Afirmó que durante esas giras su equipo preparaba agendas, descansaba o jugaba cartas, y sostuvo que nunca presenció conductas que le hicieran sospechar de delitos.

17 veces visitó Epstein la Casa Branca entre 1993-2001

Clinton describió a Epstein como “extraño”, pero reiteró que no tenía conocimiento de los crímenes que posteriormente salieron a la luz. También negó que una carta escrita para el libro por el 50 cumpleaños del financista contuviera referencias a actividades inapropiadas.

Por su parte, Hillary Clinton fue interrogada por separado en Chappaqua, Nueva York. Durante su sesión, se deslindó de cualquier relación con Epstein y afirmó en repetidas ocasiones que no lo conocía. Subrayó que nunca estuvo en su isla, ni en sus casas, oficinas u otras propiedades, y rechazó tener conocimiento de sus delitos. En el video se aprecia su frustración ante preguntas reiteradas sobre ese punto.

La exsecretaria sostuvo que, de dirigir la investigación, consideraría solicitar una declaración jurada del presidente Donald Trump, al señalar que su nombre aparece en los archivos del caso y que sus antecedentes judiciales lo convierten en un posible testigo relevante. Trump ha negado cualquier irregularidad vinculada con el financista.

La difusión de los testimonios ocurre después de que el Departamento de Justicia hiciera públicos centenares de documentos del expediente, incluidas fotografías de Bill Clinton junto a Epstein. Analistas citados en medios locales apuntan que la decisión se produce en un contexto de alta tensión política.

Ambos insistieron ante el comité en que desconocían las actividades criminales del financista y que comparecieron para aportar lo poco que sabían, en medio de un proceso que genera repercusiones políticas.