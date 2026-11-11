¿Quién es Hans Christian Malpartida, Miguelito de Juego de Villanos? Edad, estatura, de dónde es

Miguelito es uno de los participantes de Juego de Villanos que destaca y no es solo por su baja estatura, pues a través de los episodios del programa de Telemundo ha demostrado que tiene una gran personalidad.

En los más recientes episodios, el comediante ha destacado porque muchos de los villanos dudan sobre un doble juego por parte de él, ya que habló con Nahomi sobre la estrategia del equipo de Sergio Mayer.

“Yo no soy un sapo, nunca he sido así y no me manejo así en la vida”, aseguró pese a que las imágenes de Juego de Villanos mostraron que sí tuvo una conversación con la famosa.

Su personalidad irreverente ha generado que muchos quieran saber más sobre quién es Miguelito, de qué ha trabajado y sus orígenes. Ahora te contamos al respecto.

¿Quién es Miguelito de Juego de Villanos?

Hans Christian Malpartida Esparza es el nombre real de Miguelito, un actor, cantante y comediante peruano chileno originario de Huacaybamba, en Perú.

Es hijo de Ludmila Esparza y Nilo Malpartida Vega, quien es profesor de profesión; y es el menor de un total de cinco hermanas y tres hermanos. Ya que tiene enanismo, creció hasta los 107 centímetros y en la actualidad tiene 40 años.

Desde pequeño, sufrió el rechazo de su papá y cuando era menor de edad, viajó a Lima, donde empezó a vender helados y cantar en la calle. Fue en 2003 que comenzó a trabajar en un circo junto a “el hombre más alto de Perú”, Margarito Machacuay.

En 2005, volvió a Huacaybamba y estudió derecho durante un año, pero tuvo que dejarlo por la falta de recursos. A través de los años formó parte de circos ambulantes antes de debutar en un programa de televisión en 2007.

Desde diciembre del 2024 trabaja en el espectáculo del cirque du soleil “Kurios”, donde se desempeña como “Cosmolito”.

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