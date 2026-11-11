Jorge Durán se unió ayer a la segunda temporada de La Mansión VIP, lo que despertó la curiosidad de miles de seguidores sobre su familia. Entre los nombres que más llaman la atención aparece el de Fer Durán, una de las creadoras de contenido más populares de México, quien junto a sus hermanos acumula millones de seguidores en redes sociales.

Aquí te contamos quién es Fer Durán y cuál es su relación con el creador de contenido.

¿Quién es Fer Durán?

Fernanda Durán Castro, conocida en internet como Fer Durán, nació en Guadalajara, Jalisco, en diciembre de 2003. Es conocida por ser influencer, bailarina y creadora de contenido digital, logrando millones de seguidores en plataformas como TikTok y YouTube.

Actualmente cuenta con 3.3 millones de seguidores en Instagram. Sus primeros pasos en redes sociales llegaron durante la pandemia de Covid-19, cuando comenzó a grabar videos junto con su hermana y amigas.

Además de su éxito en el mundo digital, la influencer Fer Durán ocupó titulares luego de revelar detalles de una relación que describió como tóxica y violenta durante una entrevista en el podcast Hablemos De Tal, conducido por Un Tal Fredo. Usuarios aseguran que se trata de Lapizito, de quien fue novia entre 2022 y 2024.

¿Jorge Durán y Fer Durán son hermanos?, ¿quiénes son sus papás?

Fer Durán y Jorge Durán son hermanos. La familia también incluye a la influencer Carol Castro, quien eligió presentarse en redes sociales con su segundo apellido, por lo que los tres forman una de las familias más conocidas dentro del mundo de los creadores de contenido mexicanos.

Sus padres son Jorge Luis Durán Pérez y Vett Castro Padilla. La familia reside en Guadalajara.

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