Lapizito niega las acusaciones de Fer Durán por violencia: ‘Existe el photoshop’| VIDEO

Lapizito ha reaccionado a las declaraciones de Fer Durán, la influencer que lo acusa de haber sido violento con ella cuando eran una pareja y cuyas declaraciones se viralizaron en redes sociales y generaron gran escándalo y críticas contra el comediante mexicano, pues en los últimos años, las voces de las víctimas son más fuertes.

Alfredo Ordaz ‘Lapizito’ ha sido señalado en los últimos meses de haber ejercido violencia contra sus exparejas. Hasta el momento, han sido Fernanda Durán y Ana Cisneros quienes han compartido los detalles de las agresiones que habrían sufrido por parte del hermano de Gomita.

Nunca idealicemos relaciones de redes no sabemos lo que se vive cuando se apaga la camara😭

Ojalá se haga justicia para Fer Duran por todo lo que vivió a manos de LAPIZITO y para todas las que sufren maltrato,siempre vayanse a la primera 🚩🚩🚩 pic.twitter.com/Yju2nYCMS2 — Morrita Gamez🐺 (@sofiiadiiaz22) November 5, 2024

El comediante no había salido hasta ahora a dar declaraciones respecto a las serias acusaciones que venían acompañadas de evidencia como fotos de los moretones que tenían las mujeres o videos en los que se escuchaba la voz del famoso gritando y siendo agresivo con ellas.

Lapizito niega ser culpable

En el podcast titulado Acá Entre Nozz, Alfredo Ordaz dio su versión de los hechos y aseguró que todo lo que se decía de él era una completa mentira, por lo que aseguró que las imágenes compartidas fueron alteradas con photoshop. Además, reveló que la relación concluyó hace meses porqué él no quería ser padre y señaló que podría ser chantajeado.

“La gente no me conoce, la gente sabe que existe el photoshop y las cosas se pueden manipular, yo lo he hecho para mis fotos y se usa para hacer las cosas más exageradas ¿Cómo voy a maltratar a una mujer cuando yo defendí a mi mamá de maltratos? La relación terminó porque yo no quería ser papá“, sentenció el comediante.

Además dijo, “no se si es chantaje pero estaba enamorado y no era la manera de mantener la relación [...] Yo no he visto nada, le di vuelta a la página desde hace tiempo, yo me siento bien. La gente que me conoce desde hace años, sabe quien soy [...] No soy la persona que están diciendo en las redes sociales”, precisó.

¿Qué les hizo Lapizito a sus novias?

Fue a través del podcast de Un Tal Fredo que Fer Durán habló hace varios meses de su complicado noviazgo con Lapizito, a quien acusa de maltratarla física y verbalmente. Ante esto, la familia y el propio comediante se mantuvieron en silencio y solo revivieron videos donde dijo ser inocente.

Posteriormente, Ana Cisneros, quien también fue pareja de Lapizito, compartió en redes sociales su experiencia con el famoso mostró las diversas agresiones físicas y verbales que sufrió por parte del hermano de Gomita. En las fotos compartidas por ella en redes, podemos ver los golpes y escuchar las agresiones en su contra.