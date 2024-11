Ana Cisneros exhibe los malos tratos de su ex novio Lapizito; se suma a denuncias de Fer Durán | FOTO

Ana Cisneros, ex pareja de Alfredo Ordaz, mejor conocido en el medio del espectáculo como Lapizito, compartió en redes sociales las imágenes de la presunta violencia física y psicológica que ejerció el comediante en su contra, sumándose así a las denuncias de Fer Durán, otras de las antiguas novias del reconocido personaje.

Fue hace un par de meses que Fer Durán participó en el podcast de Un Tal Fredo y señaló a Lapizito por haber ejercido violencia contra ella, lo cual se convirtió en todo un escándalo mediático porque la hermana del histrión, Gomita, estaba en ese momento en La Casa de los Famosos México 2. Ahora, Ana Cisneros se suma a los señalamientos de manera contundente.

Ana Cisneros denuncia actos violentos contra su persona de parte de Lapizito

Fue a través de una serie de publicaciones en Instagram que Ana Cisneros mostró las evidencias de la violencia que su ex pareja ejerció en su contra, después de que en el pasado la mujer haya respaldado la versión de otra mujer que lo acusaba de ser un violentador.

“Exhibiré los videos de Alfredo Ordaz donde me grita, fotos de sus agresiones al igual que conversaciones donde el admite agredirme todo con el fin de apoyar a Fer Duran”, expresó la mujer a través de una publicación donde revela diversas imágenes en las que podemos ver moretones en el cuerpo de la joven.

La mujer añadió, “honestamente me daba miedo subir aquí, era algo que quería dejar ir sin embargo la valentía de Fer me motiva a alzar la voz y subir esto con todo el apoyo hacia ella y que sepa que ella no esta sola". La creadora de contenido mencionó que su ex pareja también ha actuado de esta manera con otras parejas que ha tenido, pues “es un hombre que repite el mismo patrón".

“Estas son las conversaciones donde el admite agredirme y no sentir culpa alguna, lo contrario, se victimiza y hacer ver que yo soy la culpable. La última imágenes es una conversación con mi mamá pidiéndole auxilio ya que Alfredo Ordaz me hacia amenazado de sacarme un cuchillo”, agregó en otra publicación la creadora de contenido.

En una publicación más, la joven expone: "Aquí Alfredo Ordaz me esta gritando y manejando como loco por que le reclame por que lo cache tomándole fotos a mis amigas de sus (gluteos) y subiéndolo a sus Close Friends. Se justificaba diciéndome que no importa por que el es el, no es ‘Uzielito mix’, ya que el es una persona que siempre se defiende comparándose con otras tanto física y económicamente para hacerlos menos, siendo que Uziel es su amigo“, explicó.

“Me decía posteriormente que debería de agradecerle que el me da platos de comida. Mas tarde llegando a casa, comenzó a azotar todo lo que estaba en mi departamento, puertas y demás y gritarme”, contó.

Estas declaraciones y las evidencias de Ana Cisneros genera nuevas críticas de parte del público, quienes destacan que Alfredo Ordaz ‘Lapizito’ está siendo expuesto como una persona violenta una vez más. Hasta el momento, el comediante no ha reaccionado a los hechos.