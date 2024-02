¿Lapizito, el hermano de Gomita, estuvo anexado?: 'se portá bien'

Lapizito, como es conocido en los bajos mundos Alfredo Ordaz, el hermano de Gomita, reapareció en redes sociales tras haberlas dejado abandonadas durante meses, desatando una serie de teorías en las que los fans afirman que el payaso estuvo anexado, pues presuntamente el amor al vicio le habría ganado, por lo que su familia lo habría llevado a un centro de rehabilitación de dudosa calidad a que lo “arreglaran”.

Específicamente fueron cuatro meses los que Lapizito se desapareció de sus redes sociales, por lo cual los fans especulan que apenas le dieron chance de salir del anexo y que incluso tendría que haber “jurado” como parte de su “rehabilitación”.

Lapizito apneas se manifestó en redes, pues fue confirmado para la sexta temporada de “LOL México”, el reality show de Eugenio Derbez para Amazon Prime Video. Sumado a esto el mismo payaso dijo en su canal de YouTube que “había estado encerrado”.

Por ello, Gomita fue cuestionada sobre si realmente su “carnal” el Lapizito había sido anexado y sus declaraciones sorprendieron a muchos.

“Va a estrenar programa con el señor Eugenio Derbez, lo invitaron a LOL y por eso él estaba guardado en sus redes sociales. A mí me encanta generar polémica… Mi hermano quería guardar la sorpresa de este proyecto que para él es superimportante. Estoy para apoyarlo, estoy muy emocionada de que Eugenio Derbez lo tuvo en cuenta”, dijo Gomita.

Sobre si su hermano es un amante del vicio, la payasa agregó: “no que yo sepa, a mí no me cuenta sus travesuras, pero conmigo se porta bien y cuando yo he salido con él, todo bien, nos la pasamos bien padre los dos”.

Sin embargo, a los fans no les convenció lo que dijo Gomita, pues dijeron que “LOL” se graba en un día, por lo que siguieron señalando que Lapizito tendría problemas con el alcohol o las drogas.

“Jajaja pl programa Lol se graba en un día, nada que los encierran por meses! Se pusieron de acuerdo para declarar la misma mentira..”, “Si LOL se tarda en grabar unas 7 horas, no se ocupa estar encerrado”, “Pero LOL dura un día no medio año”, “Que se hace la Gomita, no quieras ocultar que anexaron a tu carnal” y “SE GRABA EN UN DÍA! dura 7 horas y se graba aprox en 12 hrs”, le dijeron.